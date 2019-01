ENI avvia nuovo pozzo a Vandumbu | nell' offshore dell' Angola

M ENI ngite a Sassari : muore un ragazzo di 20 anni. Avviata profilassi antibiotica : Il giovane era arrivato in gravi condizioni ieri 15 gennaio all'ospedale Santissima Annunziata. Ad ucciderlo sarebbe stata la Meningite del sierogruppo Y, più raro rispetto agli altri. Avviata la profilassi antibiotica sugli operatori entrati a contatto con il giovane.Continua a leggere

L'Aquila - donna ricoverata per mENIngite da mENIngococco : avviata la profilassi : Nuovo caso di meningite da meningococco: questa volta ha colpito una donna di 60 anni originaria di Roma e residente a L'Aquila. Nel giro di pochi giorni le sue condizioni sono precipitate a tal punto che attualmente è in coma. Secondo quanto hanno riportato i medici, le prossime ore saranno determinanti, soprattutto perché sarà possibile comprendere i danni che la malattia potrebbe averle causato. meningite da meningococco: una donna è in coma ...