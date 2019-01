Emiliano Sala | ricerche sospese Cambio di pilota | è giallo

Emiliano Sala scomparso - la polizia : “Remota la possibilità che sia sopravvissuto” : Finiscono le speranze di trovare vivo Emiliano Sala, il 28enne attaccante argentino in forza al Cardiff City, che viaggiava a bordo di un velivolo improvvisamente scomparso dai radar lo scorso lunedì. L'incidente si è verificato sul Canale della Manica nei pressi del faro di Casquets, mentre stava volando da Nantes in Galles, dove avrebbe dovuto cominciare la sua nuova avventura nel club della Premiere League.Continua a leggere

Scomparso Emiliano Sala - l’ultimo aggiornamento : “setacciata l’isola di Burhou” : Scomparso Emiliano Sala – Continuano le ricerche dell’attaccante Emiliano Sala, il calciatore Scomparso ormai da diverso tempo, era a bordo di un aereo e come confermato dai soccorritori sono pochissime le possibilità di ritrovarlo in vita. Ecco gli ultimi aggiornamenti. La polizia di Guernsey ha comunicato che la piccola isola di Burhou è stata setacciata ma non sono state riscontrate tracce del velivolo o degli uomini a ...

Dramma Emiliano Sala - la clamorosa rivelazione del presidente del Cardiff : “il giocatore ha rifiutato il nostro aereo” : Secondo quanto riferito dal numero uno della squadra gallese, il giocatore argentino ha preferito organizzarsi per conto proprio piuttosto che seguire l’itinerario tracciato dal Cardiff per il suo ritorno a Nantes Sono dichiarazioni sorprendenti quelle di Mehmet Dalman, presidente del Cardiff intervistato da Sky Sports. Il numero uno della squadra gallese, proprietaria da qualche giorno del cartellino di Emilano Sala, ha rivelato ...

Scomparso Emiliano Sala - foto gigante del calciatore esposta al centro di allenamento del Nantes [GALLERY] : 1/7 LaPresse ...

Cristiano Ronaldo - selfie sul jet privato nella giornata del dramma di Emiliano Sala : Che Cristiano Ronaldo abbia un jet privato non è un segreto. Come non è la sua passione per i selfie . Così, ieri, di ritorno a Torino da Madrid dove era andato a regolare i conti con fisco spagnolo, ...

Emiliano Sala : audio - fidanzata e stipendio. Chi è il calciatore scomparso : Emiliano Sala: audio, fidanzata e stipendio. Chi è il calciatore scomparso Sala era passato dal club francese del Nantes al Cardiff nella finestra di mercato invernale per circa 17 milioni di euro. Proprio nel viaggio che lo stava portando nella capitale gallese, a bordo di un aereo turistico, potrebbe aver perso la vita. Ancora non è certo, proseguono le ricerche nel canale della Manica. Emiliano Sala: proseguono le ricerche Emiliano ...

Cristiano Ronaldo - selfie sul jet privato nella giornata del dramma di Emiliano Sala : Che Cristiano Ronaldo abbia un jet privato non è un segreto. Come non è la sua passione per i selfie. Così, ieri, di ritorno a Torino da Madrid dove era andato a regolare i conti con fisco spagnolo, CR7 si è fatto un selfie a bordo del suo aereo, postandolo poi sui social. Gesto che, però, è stato c

Aereo Emiliano Sala : riprese le ricerche - Sky TG24 - : Erano state interrotte nella notte per una tempesta e la visibilità ridotta, adesso si concentreranno sulle aree costiere. Intanto si cerca di fare luce su una terza persona. Si tratta di un aviatore ...

Aereo scomparso nella Manica - terribile “curriculum” di incidenti per il modello su cui volava Emiliano Sala : ecco le possibili cause. L’ex fidanzata : “Indagate sulla mafia del calcio” : Emergono nuovi particolari sull’incidente Aereo che ha coinvolto Emiliano Sala, 28enne calciatore argentino di origini italiane. nella sera di lunedì 21 gennaio, il Piper PA-46, Aereo monomotore a turbina, è sparito sopra Guernsey, nel Canale della Manica. Il presidente del Cardiff, con il quale Sala aveva appena firmato un contratto da 15 milioni di sterline, ha dichiarato che “pregano ancora” per ricevere notizie positive ma che sono tutti ...

Emiliano Sala - cosa sappiamo dell'aereo scomparso fino ad ora : Sono ripartite in mattinata le ricerche dell'aereo scomparso sul quale viaggiavano Emiliano Sala, neo giocatore del Cardiff, e il pilota Dave Ibbotson. Nella giornata di ieri ancora nessuna traccia ...

Dramma Emiliano Sala - riprese le ricerche dell’aereo scomparso : si battono le aree costiere : La polizia del Guernsey ha ripreso questa mattina le ricerche, dopo averle sospese ieri per colpa di una tempesta Questa mattina sono riprese le ricerche, che erano state interrotte nella notte a causa di una tempesta e anche per la visibilità ridotta, dell’aereo scomparso con il giocatore del Cardiff Emiliano Sala. Lo ha comunicato la polizia dell’isola di Guernsey che ha spiegato come le operazioni di ricerca si ...

Aereo scomparso nel Canale della Manica : riprese le ricerche del velivolo e del calciatore Emiliano Sala : Sono riprese questa mattina le ricerche dell’Aereo scomparso lunedì con a bordo il giocatore del Cardiff Emiliano Sala: erano state interrotte nella notte a causa di una tempesta e anche per la visibilità ridotta. L’aggiornamento è stato fornito dalla polizia dell’isola di Guernsey che ha precisato che le operazioni di ricerca si concentreranno sulle aree costiere. Le autorità britanniche del controllo del traffico hanno ...

Scomparso Emiliano Sala - continuano le ricerche e spunta il caso del secondo pilota [DETTAGLI] : Scomparso Emiliano Sala – continuano le ricerche dell’attaccante Emiliano Sala, Scomparso ormai da diverse ore, il calciatore era a bordo di un aereo. Le ricerche erano state interrotte a causa di una tempesta e anche per la visibilità ridotta come riporta la polizia dell’isola di Guernsey, secondo quanto dichiarato dai soccorritori sembrano praticamente nelle le speranza di ritrovarlo in vita. Nel frattempo spunta un nuovo ...

Dramma Emiliano Sala - emergono particolari allarmanti : l’ammissione inquietante del pilota [FOTO] : Messaggi inquietanti sono apparsi sul profilo Facebook del pilota del volo scomparso su cui viaggiava Emiliano Sala Una situazione surreale, una tragedia che di ora in ora assume contorni sempre più inquietanti. Sono trascorsi ormai tre giorni dalla scomparsa dell’aereo su cui viaggiava Emiliano Sala, attaccante argentino passato recentemente dal Nantes a Cardiff. AFP/LaPresse Il giocatore stava sorvolando il canale della Manica a ...