Dry January ovvero un mese senza alcol con lista di benefici approvati dalla scienza

Dry January : gennaio senza alcol - per la salute del cuore e la perdita di peso : Il ''Dry January'' è un'iniziativa lanciata dall’Ong Britannica Alcohol Change nel 2013, per consigliare alle persone di astenersi dal consumo di bevande alcoliche nel mese di gennaio, in modo da tornare in forma dopo le feste natalizie. I ricercatori dell'Università di Sussex, nel Regno Unito, hanno analizzato gli effetti positivi del ''Dry January'' sulla salute del cuore e benessere fisico. L'iniziativa si svolge ormai ormai ogni ...