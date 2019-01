Dove andranno i migranti sgomberati dal Cara di Castelnuovo di Porto

agi

: #Gentiloni su #migranti: 'Il decreto di Salvini pone fine all'integrazione per rimandarli nei paesi d'origine. Ma s… - diMartedi : #Gentiloni su #migranti: 'Il decreto di Salvini pone fine all'integrazione per rimandarli nei paesi d'origine. Ma s… - repubblica : Castelnuovo di Porto, la parlamentare di Leu Rossella Muroni blocca il bus: 'Non sono animali, sono persone. Dove a… - Agenzia_Ansa : Castelnuovo di Porto, il Cara entro sabato sarà svuotato I NUMERI Ecco dove andranno i migranti… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Un centinaio dirichiedenti asilo è stato trasferito daldidi. I primi 30 erano partiti il 22 gennaio, mentre il giorno dopo tre pullman ne hanno portati 75 rifugiati (maschi singoli e donne singole) in destinazione Molise, Marche e Abruzzo.La partenza è avvenuta in un clima di forte tensione. Rossella Muroni, deputata di Leu, ha bloccato l'uscita di un pullman con iche stavano lasciando il Centro di accoglienza e il mezzo è stato costretto a rientrare.Sul profilo Twitter della parlamentare, è stata pubblicata una foto che la ritrae davanti al mezzo appena fuori dal cancello. "Bambini, donne, uomini, vogliamo solo saperevanno e che condizioni troveranno. Restiamo umani per favore", è scritto nel post che accompagna la foto.Leggi anche: Chi è Rossella MuroniE poi: ...