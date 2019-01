Dopo i fischi in aula | da Pd e Forza Italia nuove accuse a Bonafede per le frasi contro

ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: #Corruzione, Da Pd e Fi accuse a #Bonafede: 'Se ha notizie di reato? Vada in Procura' - stupronato : RT @fattoquotidiano: #Corruzione, Da Pd e Fi accuse a #Bonafede: 'Se ha notizie di reato? Vada in Procura' - fattoquotidiano : #Corruzione, Da Pd e Fi accuse a #Bonafede: 'Se ha notizie di reato? Vada in Procura' - Salvucc20278465 : RT @francGuerrieri: Ha provato a imitare #Neymar prendendosi critiche e fischi. Sorriso ritrovato dopo un super gol con @Atletico ?? e un m… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) “Il ministronon è Torquemada. Se ha notizie di reato, porti nomi, cognomi e fatti in Procura, ha il dovere di denunciarli. Ma non può sparare nel mucchio”. Il giornola contestazione nell’della Camera dei deputati al ministro della Giustizia, in casa Pd erilanciano il motivo delle contestazioni al Guardasigilli. “La corruzione innon ha bisogno di essere raccontata, perché si vede a occhio nudo e si vede ogni volta che,un terremoto, crolla una scuola o un ospedale. Dietro quel crollo non c’è solo un evento naturale ma si scopre che dietro c’è una mazzetta”, aveva rivendicato il ministro. Parole che avevano scatenato la bagarre a Montecitorio, tra le urla ‘buffone, buffone‘ partite dai banchi dem e azzurri. “Io non l’ho fatto, non è nel mio stile. Ma l’ha meritato…”, ...