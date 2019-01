Donna scomparsa in Sardegna | arrestato il marito per omicidio

Australia : trovata priva di vita in un bosco una Donna di 36 anni - era scomparsa domenica : Aveva deciso di fare un'escursione sul Monte Nameless, nell' Australia Occidentale, vicino al Parco Nazionale di Karijini. Tuttavia, Felicity Shadbolt, di 36 anni , non è più tornata a casa. Di lei si erano perse le tracce domenica scorsa. Il suo telefono squillava, nelle ore successive alla scomparsa , ma nessuno rispondeva all'apparecchio, da qui i familiari hanno cominciato a temere che le fosse successo qualcosa di brutto. Ieri, dopo 4 giorni ...

Milano - giallo di Chinatown : nella casa della Donna scomparsa scoperte tracce di sangue : Colpo di scena nel giallo della Chinatown milanese. Lo scorso 19 marzo, Zhao Huipeng, 40 anni, è sparita nel nulla. Ma ora, nella sua casa di via Paolo Sarpi, gli investigatori hanno trovato alcune tracce di sangue (che non erano state rinvenute durante i precedenti sopralluoghi). La donna viveva con il fidanzato (anche lui, da qualche tempo, irrintracciabile), ma la denuncia di scomparsa è stata presentata dai parenti di Zhao, residenti a ...

'Chi l'ha visto?' - scomparsa di Brenda : la Donna aveva paura del suo compagno : Da alcune settimane, il noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' si sta occupando del caso di scomparsa di Maria, detta Brenda . La donna è sparita nel nulla lo scorso 18 Luglio dall'abitazione dell'ex fidanzato Andrea Felicetti presso la frazione di Calamavicina in Castelnuovo del Garda (Verona). Sono numerosi i misteri e gli enigmi che caratterizzano la vicenda, tanto che la Procura ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio. Al momento nessuno ...

Brenda - la comunità brasiliana scende in piazza per la Donna scomparsa nel Veronese : Il prossimo 8 dicembre si terrà a Venzia il sit organizzato dalla comunità brasiliana in Italia per tenere viva l'attenzione sul caso di Brenda (Maria Aparecida Soares). La mamma di Castelnuovo del Garda, originaria del Brasile, è scomparsa lo scorso luglio dalla casa del compagno. "Qualcuno le ha fatto del male" dice l'amica Célia "vogliamo sapere chi".Continua a leggere