Difesa planetaria | impatto tra asteroide e sonda NASA | LICIACube lo osserverà da vicino

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Si chiama(Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids) il progetto coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo di uno SmallSat costruito nei laboratori torinesi di Argotec e selezionato dallaper partecipare alla missione Dart (Double Asteroid Redirection Test). Dart, il cui lancio è previsto per il 2021, ha l’obiettivo di verificare la possibilità di modificare l’orbita dell’doppio Didymos attraverso l’dellaamericana con il più piccolo dei due alla velocità di circa 21.000 km/h, a oltre 10 milioni di chilometri dalla Terra. Il cubesat italiano, dopo un viaggio di circa 16 mesi insieme a Dart, si separerà dallaper documentare “da” gli effetti dell’, il cratere e l’evoluzione dei detriti generati dalla collisione. Tutti i dati prodotti in questa fase della missione – spiega Global Science ...