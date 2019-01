Deloitte Football Money League | la top 20 dei fatturati | 4 italiane in classifica | domina

sportfair

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Il report, ha stilato la graduatoria dei club col fatturato maggiore al mondo,ta dal Real Le 20 società calcistiche con ipiù alti a livello mondiale hanno generato in totale ricavi pari a 8,3 miliardi di euro nella stagione 2017/18, con una crescita del 6% rispetto alla rilevazione dello scorso anno: è quanto emerge dal report, giunto ormai alla sua 22° edizione. Guidata da Real Madrid (750,9 milioni di Euro di fatturato), FC Barcellona (690,4 milioni) e Manchester United (666 milioni), laevidenzia come i primi tre club più ricchi dell’ultima stagione abbiano generato ricavi per 2,1 miliardi di Euro, più che raddoppiando il dato delle prime tre squadre in10 anni fa (stagione 2007/2008). Sul fatturato complessivo di 8,3 miliardi di euro dei 20 club della...