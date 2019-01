Dalla droga alla politica | le mani della ' ndrangheta anche in Valle d' Aosta

U&D - Fella dopo lo scandalo : 'Mi scuso con Maria - come se fossi drogata Dalla televisione' : dopo un lungo tempo di assenza dal mondo dello spettacolo e dal web, Sara Affi Fella ha deciso di parlare pubblicamente ponendo le sue scuse a Maria De Filippi. Per chi non è a conoscenza dei fatti, l'ex tronista ha creato un vero e proprio scandalo all'interno dello studio Mediaset di Uomini e Donne. Sara ha infatti mentito alla redazione televisiva del programma dichiarandosi single e accettando il trono decidendo di mantenere segreta la ...

Sara Affi Fella rompe il silenzio : «Era come se fossi drogata Dalla tv - dopo lo scandalo sono diventata anoressica» : Sara Affi Fella Ora parla lei, la tronista dello scandalo. Arruolata nella corte di Maria De Filippi per la stagione 2017-2018, dopo la partecipazione alla quarta edizione di Temptation Island, Sara Affi Fella ha saputo muoversi con maestria all’interno del dating show di Canale 5 e, attraverso una serie di menzogne degne della peggiore soap opera, ha portato a termine il suo trono – scegliendo Luigi Mastroianni - pur essendo ...

Pavia - bimba in coma intossicata Dalla droga : affidata al Policlinico San Matteo : A 2 anni e mezzo è arrivata in coma il 22 dicembre al Policlinico San Matteo di Pavia con “tracce di evidenti di sostanze stupefacenti” nel sangue e nelle urine: prima di hashish e marijuana, ma poi anche di cocaina, rinvenute durante un controllo effettuato dopo che i genitori avevano insistito per riportarla a casa perché migliorata grazie alle cure ricevute. Tanto che per la piccola, residente nel Milanese, il Tribunale dei minori ...

Desirée Mariottini - uccisa Dalla droga e stuprata : l'autopsia porta a galla la verità : Si torna nuovamente a parlare di Desirée Mariottini la cui morte non potrà essere cancellata. Il suo è stato sicuramente uno dei casi di cronaca più cruenti e tristi del 2018, una morte orribile su cui tanto si è dibattuto in questi mesi fuori e dentro la caserme e procure. Omicidio Desirée Mariottini, la brutalità dell'omicidio L'...

Fiumi di droga Dalla Spagna a Napoli - 17 arresti : c'è anche il proprietario di Villa Manzi : In data odierna militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, insieme alla Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, hanno eseguito ...

Papa : preoccupano nuove e vecchie dipendenze Dalla droga : Città del Vaticano, 1 dic., askanews, - Il 'fenomeno della droga e delle vecchie e nuove dipendenze' ostacolano 'lo sviluppo umano integrale', soprattutto tra i giovani. A dirsi 'preoccupato' per il ...

Campobello : Dalla mafia alla droga - tutti i guai di Mario Tripoli. E la politica tace... : ... nessuna presa di posizione di Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, Partiti Politici è mai arrivata sui fatti e sulle inchieste che, seppur indirettamente, coinvolgono l'intera classe politica ...

Dalla droga alla prostituzione - il business della mafia nigeriana - : Traffico di stupefacenti, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e tratta di esseri umani finalizzata alla prostituzione. Sono le principali attività criminose della mafia nigeriana, nota per ...

