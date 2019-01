Dai social alla piazza | riflessione di Bregantini per san Francesco di Sales | patrono dei

Pogba bullizzato sui social Dai troll - nello spot arriva la mamma a difesa : Il nuovo spot dell'Adidas è esilarante. Il talento del Manchester United, Paul Pogba, viene preso di mira dai troll sui social network che lo etichettano come «sopravvalutato» e viene sfidato in un 1-...

Facebook nel mirino : niente rimborsi per i soldi spesi Dai bambini sul social network senza permesso : immagine: Pixabay Secondo alcuni documenti, finora secretati per un processo, Facebook avrebbe guadagnato dalle spese involontarie di alcuni bambini con i videogiochi disponibili sulla piattaforma. I documenti saranno resi pubblici da un giudice federale statunitense, dopo un’inchiesta del centro giornalistico investigativo Reveal. La corte distrettuale degli Stati Uniti ha dato 10 giorni di tempo a Facebook per presentare i documenti, ...

Una serata sulle foibe organizzata Dai centri sociali? E a Treviso scoppia il caos : Parlare di falsità storica riferendosi alle foibe altro non è che un ignobile tentativo di revisionismo storico, che merita di essere condannato in maniera unanime dalla società civile e politica". ...

Ballando con le Stelle - bomba in tv con Milly Carlucci : Dai tempi della Rai socialista di Bettino Craxi... : Gira una voce sul cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle . Secondo tvblog.it circolano quattro nomi di concorrenti che potrebbero far parte del programma condotto da Milly Carlucci il ...

Il rappresentante dei Verdi tedeschi Habeck esce Dai social : standing ovation : ... come se vedendo spettacoli indecenti, quali quelli di ingurgitare ogni tipo di cibo condividendolo in rete, sia un modello da seguire e non il ritratto di poveracci che riescono ad esprimersi solo a ...

Elena Santarelli rompe il silenzio : "Ecco perché sono sparita Dai social" : La showgirl replica alla preoccupazione dei fan: "Instagram è un bel mondo, ma non sempre rispecchia la realtà"

Elena Santarelli si è presa una pausa Dai social : Elena Santarelli da qualche tempo non aggiorna i suoi profili social e in particolare risulta assente su “Instagram”, dove ha annunciato di aver bisogno di una pausa dalla rete e dagli utenti. Legittima e comprensiva la necessità per la showgirl di Latina d disintossicarsi dai social, dagli haters, dai commenti al vetriolo con cui ha a che fare da quando combatte accanto al figlio Jack una lotta contro il tumore al cervello che l’ha ...

Selvaggia Roma in difficoltà : “Mi sto ammalando - attacchi anche fuori Dai social” : Selvaggia Roma presa di mira sui social: l’ex di Francesco Chiofalo non ha pace Questo non deve essere un gran bel momento per Selvaggia Roma che, da quando il suo ex Francesco Chiofalo ha subito l’intervento al cervello, è stata letteralmente presa di mira sui social. Gli utenti, sopratutto i fan di Lenticchio, l’avrebbero in […] L'articolo Selvaggia Roma in difficoltà: “Mi sto ammalando, attacchi anche fuori dai ...

L'Isola dei famosi 2019 - conferme Dai social per tre concorrenti : presente Jo Squillo : Si avvicina il giorno del debutto per L'Isola dei famosi 2019, il fortunato reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi che anche quest'anno tornerà in onda in prime time con una nuova attesissima edizione. E, nelle scorse ore, sono stati annunciati i nomi dei primi tre concorrenti di quest'anno, oltre all'inviato ufficiale che è stato 'pescato' dal cast di concorrenti della passata edizione del reality show. I primi concorrenti ...

Torino - bambina malata abbandonata dalla mamma. Per sei mesi è adottata Dai servizi sociali : Martina ha vissuto appena sei mesi, senza mai uscire dall'ospedale. Attaccata ai tubi e alle macchine. La madre, con un trascorso difficile alle spalle, non se l'è sentita di riconoscerla per via ...

NBA – Covington ai Timberwolves - ma nessuno informa il giocatore : la guardia scopre la trade… Dai social! : Robert Covington racconta un particolare aneddoto in merito al suo trasferimento ai Timberwolves: i Sixers non lo avevano informato, il giocatore ha scoperto tutto dai social La trade che ha portato Jimmy Butler ai dai Timberwolves ai Sixers ha fatto fare il percorso inverso a Dario Saric e Robert Covington. La guardia di Philadelphia ha raccontato un particolare retroscena in merito a tale scambio, spiegando di non essere stato informato ...

Upas - trame all'11 gennaio : Michele 'manipolato' sui social Dai suoi alunni : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera ambientata a Palazzo Palladini: ci sono infatti nuovi colpi di scena intorno ai personaggi principali. Uno dei protagonisti delle trame di questa nuova settimana è il giornalista Michele Saviani che deve fare i conti con un'esperienza complessa: il suo progetto scolastico con i ragazzi provenienti da una realtà difficile non sembra ...

Boom di vip che divorziano Dai social : Tantissimi infatti i personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo che in passato hanno deciso di abbandonare il social network. Come fece temporaneamente il direttore del TgLa7 Enrico ...