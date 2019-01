Cristiano Malgioglio | “Maria Schneider? Siamo stati molto amici E’ stata dimenticata da

Cristiano Malgioglio : “Ho incontrato Salvini ma io sono trasversale : piaccio anche a Renzi e ai 5Stelle. Le mie vacanze? Con la D’Urso a Cuba : lei ama Hemingway” : “Ho incontrato Salvini a Domenica Live, la puntata in cui ballavo sui tacchi con Paris Hilton. Si è complimentato ed era divertito dalla performance, è stato molto gentile”, Cristiano Malgioglio è un fiume in piena di aneddoti ma assicura in una chiacchierata con IlFattoQuotidiano.it di “non appartenere a nessun partito politico, piaccio anche a Renzi e ai 5 Stelle sono trasversale”. Gira un video con Favj, star del web ...

Grande Fratello 16 - Cristiano Malgioglio confermato nel ruolo di opinionista : Si scaldano i motori per la sedicesima edizione del Grande Fratello in onda in primavera su Canale5. Una certezza c'è ed è la conduzione di Barbara d'Urso che a questo punto raggiunge il suo quinto GF da conduttrice. E se il cast è in fase di costruzione, qualche sicurezza in più ce la dà il comparto 'opinionisti': esattamente come l'anno scorso, l'inseparabile Cristiano Malgioglio tornerà a vestire i panni che tanto gli son tanto ...

Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio a Cuba per lavoro : Vacanze natalizie a Cuba per Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio. La D’Urso ha postato su “Instagram” una foto insieme al cantante in cui annuncia «un progetto misterioso insieme». «Stamattina vi svelo qualcosa – scrive sul post di Instagram Barbara D’Urso io e il mio amico Cristiano Malgioglio siamo insieme per un progetto di lavoro top secret. Sapete dove??? Ve lo dirò presto #buonagiornata #staytuned #apresto #colcuore». ...

Cristiano Malgioglio sbarca ad Hollywood : Paris Hilton lo convoca : Paris Hilton pazza di Cristiano Malgioglio: un nuovo progetto che li porterà a lavorare insieme Galeotto fu quell’incontro a Domenica Live tra Cristiano Malgioglio e Paris Hilton. Quest’ultima, dopo averlo conosciuto, pare che si sia dichiarata innamorata del personaggio. La ricca ereditiera, stando a quanto pubblicato dal settimanale Oggi, avrebbe inoltre contatto recentemente il cantautore […] L'articolo Cristiano Malgioglio ...

Simone Coccia VS Cristiano Malgioglio/ Video - "Se io sono inguardabile tu sei una cag*ta di piccione!" : Simone Coccia si arrabbia sui social con Cristiano Malgioglio per averlo 'offeso' mercoledì sera da Piero Chiambretti, ecco il suo 'sfogo'.

Lo scherzo a Cristiano Malgioglio - il cantante vittima di un triangolo amoroso (VIDEO) : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la nuova puntata della trasmissione Scherzi a parte presentata da Paolo Bonolis. Tra le vittime di questo nuovo appuntamento vi segnaliamo anche la presenza di Cristiano Malgioglio, il re indiscusso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Uno degli attori del programma ha fatto credere a Malgioglio di essere interessato a lui e il cantante ci ha creduto per davvero. Cristiano Malgioglio ...

Cristiano Malgioglio - video Scherzi a parte/ Il paroliere si presenterà in studio con uno dei suoi costumi? - IlSussidiario.net : Che cosa succederà a Cristiano Malgioglio, vittima di Scherzi a parte nella puntata di stasera? Per scoprirlo dovremo attendere la messa in onda