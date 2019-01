Crescita | Draghi | “Per consiglio Bce il rischio recessione nell’Eurozona è basso”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 gennaio 2019) “C’è unanimità, neldirettivo della Bce, che la probabilità di unasia bassa“. Lo afferma il presidente della Banca centrale europea Marionella conferenza stampa al termine della riunione.ha spiegato che “nell’analisi dei governatori non appare un evento probabile unanel suo insieme”, aggiungendo che le condizioni cambiano da Paese a Paese. “Sulle possibilità diin Italia e Germania, al momento ildirettivo non la ritiene una possibilità probabile”, ha specificato. Anche se, ha evidenziato il presidente della Bce, “nel breve termine laeconomica sarà probabilmente più debole rispetto a quanto anticipato”. In questo senso, le “lunghe trattative sulla Brexit rappresentano unper la...