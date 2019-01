Cremona | investì ciclista dopo una lite Ma sbagliò persona Condannato per tentato

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Tre anni e dieci mesi di reclusione. Questa la condanna decisa dal gup Elisa Mombelli nei confronti di Manuele Boschetti, 51enne cremonese, che il 2 settembre del 2016con la sua Fiat Punto ilGiuseppe M., 58enne cremonese, scambiandolo per lacon la quale aveva avuto unapoco prima. Le accuse per Boschetti, incensurato, fino a poco tempo infermiere in case di riposo ma ora a casa per problemi di salute, eranoomicidio, fuga, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.Per l’imputato, processato con il rito abbreviato, il pubblico ministero Lisa Saccaro aveva chiesto tre anni e quattro mesi, pena inferiore rispetto a quanto deciso dal giudice. L’accusa era partita da una pena di sette anni, ridotta a tre anni e quattro mesi per la concessione delle attenuanti generiche per l’avvenuto risarcimento del danno (un milione e mezzo di euro), e ...