Corte di Strasburgo condanna l' Italia | violati i diritti della Knox | Amanda | vittima di

Amanda Knox : la Corte di Strasburgo condanna l’Italia - i suio diritti di difesa : La Corte di Strasburgo riconosce che l’Italia ha violato il diritto alla difesa di Amanda Knox durante l’interrogatorio del 6 novembre 2007, ma non ha ricevuto prove che confermino i maltrattamenti da parte della polizia durante lo stesso interrogatorio. L’Italia è stata dunque condannata e dovrà pagare alla Knox 18mila euro. I giudici si sono espressi sul ricorso presentato dalla stessa Knox, la ragazza americana prima ...

Amanda Knox - la Corte di Strasburgo condanna l'Italia a risarcire 18.000 euro : La Corte di riconosce che l'Italia ha violato il diritto alla difesa di durante l'interrogatorio del 6 novembre 2007, ma non ha ricevuto prove che confermino i maltrattamenti da parte della polizia ...

Ilva : Corte Strasburgo - pericoli a salute : ANSA, - Strasburgo, 24 GEN - La Corte di Strasburgo ha stabilito "che il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'Ilva ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione, che vive ...

Ilva - la Corte di Strasburgo condanna l’Italia : “Pericoli alla salute per le emissioni” : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per non essere riuscita a protegger alcuni cittadini di Taranto che vivono nelle aree dove si registrano emissioni dell’impianto dell’ex Ilva: secondo la Corte di Strasburgo “il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell’Ilva ha messo in pericolo la salute dell’intera popolazione, che vive nell’area a rischio“. “Le autorità ...

Omicidio Meredith Kercher - la Corte di Strasburgo condanna lItalia : 'Violati i diritti di Amanda Knox' : L'Italia ha violato il diritto alla difesa di Amanda Knox durante l'interrogatorio del 6 novembre 2007: a stabilirlo è la Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo , che ha deliberato sul ...

Omicidio Meredith - “violati i diritti di Amanda Knox” : Corte di Strasburgo condanna l’Italia : La Corte di Strasburgo riconosce che l’Italia ha violato il diritto alla difesa di Amanda Knox, processata e assolta per l’Omicidio a Perugia di Meredith Kercher, durante l’interrogatorio del 6 novembre 2007. Italia condannata a versare 10.400 euro ad Amanda Knox a titolo di risarcimento di danni morali, più 8000 euro per le spese legali.Continua a leggere

La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia e accolto il ricorso di Amanda Knox : La Corte europea dei Diritti umani ha condannato l'Italia per violazione dei diritti della difesa in merito al processo per la morte di Meredith Kercher. La Corte ha rilevato, su un ricorso di Amanda Knox, l'assenza di legali e interpreti durante un interrogatorio.

La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia e accolto il ricorso di Amanda Knox : La Corte europea dei Diritti umani ha condannato l'Italia per violazione dei diritti della difesa in merito al processo per la morte di Meredith Kercher. La Corte ha rilevato, su un ricorso di Amanda ...

Eutanasia - Corte Strasburgo accusa Belgio : ANSA, - Strasburgo, 8 GEN - Il Belgio dovrà rispondere davanti alla Corte europea dei diritti umani dell'accusa di mancata protezione della vita, mossa dal professore di chimica Tom Mortier perché la ...

Corte Strasburgo - Mosca assicuri cure marinai ucraini : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Berlusconi - la Corte di Strasburgo chiude il caso senza decidere : A cinque anni esatti dalla decadenza di Silvio Berlusconi dall'incarico di senatore , l'Aula di palazzo Madama votò il 27 novembre 2013, in seguito all'applicazione della legge Severino, la Corte dei ...

Volo MH17 : a Corte Strasburgo ricorso contro Russia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Corte di Strasburgo per i diritti umani chiude il caso Berlusconi senza sentenza : PRIMAPRESS, - Strasburgo - C'era attesa per come si sarebbe pronunciata la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo sul caso dell'incandidabilità di Silvio Berlusconi a qualsiasi carica pubblica ...

Berlusconi - la Corte di Strasburgo chiude il caso senza emettere sentenza : La Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha deciso, a maggioranza, di archiviare, tecnicamente di cancellare dal ruolo, il ricorso presentato nel settembre del 2013 dall'ex...