Corsa alla Luna | ecco il bando europeo

Più di mille giovani alla Cinque Mulini Studentesca. Il 26 gennaio a San Vittore Olona le scuole dell'Altomilanese si sfidano nella Corsa ... : Chi pratica, e soprattutto chi educa allo sport, ha una precisa responsabilità non tanto nei risultati, quanto nei valori etici che si trasmettono ai giovani. Condividendo i progetti degli ...

La senatrice Kamala Harris annuncia Corsa alla Casa Bianca : La senatrice democratica della California Kamala Harris ha sciolto la riserva e ha annunciato la sua candidatura per le presidenziali del 2020. Lo ha detto la stessa senatrice al programma della Abc 'Good Morning America', scendendo cosi' in campo tra le file degli aspiranti democratici alla nomination per le presidenziali. Se dovesse arrivare alla Casa Bianca sarebbe la prima donna e la seconda persona afroamericana.

Corsa alla Luna : bando ESA per innovazioni utili all’esplorazione spaziale : Il Vecchio Continente si prepara alla Corsa per la Luna: l’Agenzia spaziale Europea ha pubblicato il bando Metalysis-ESA Grand Challenge, che prevede un premio di 500mila euro per le innovazioni utili all’esplorazione spaziale. L’obiettivo è incoraggiare le aziende europee a sviluppare tecnologie per costruire basi Lunari a partire dai materiali presenti sul satellite, cruciali per contenere i costi delle future missioni umane ...

Ascolti MasterChef Italia in aumento del 7% rispetto alla sCorsa edizione : Il debutto della nuova edizione di “MasterChef Italia” con l’esordio in giuria di Giorgio Locatelli, insieme a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, dalle 21.15 su Sky Uno/+1 e Sky On Demand, è stato seguito da 1.103.625 spettatori medi (in crescita del +7%...

La Germania può escludere Huawei dalla Corsa al 5G : «Preoccupazioni legate alla sicurezza» : 'Amo il mio Paese e sostengo il Partito comunista, ma non farei mai nulla che possa danneggiare altri Paesi nel mondo', aveva detto Zhengfei, la cui figlia è accusata però di frode negli Stati Uniti: ...

Liga - spettatori in crescita : +2 - 3% rispetto alla sCorsa stagione : Numeri in crescita per la Liga allo stadio: rispetto ad un anno fa ci sono stati 118.942 spettatori in più nella massima serie. L'articolo Liga, spettatori in crescita: +2,3% rispetto alla scorsa stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - Ancelotti : “Allan non si muove - in Corsa anche per il campionato” : Successo per il Napoli in Coppa Italia contro il Sassuolo, ecco le parole di Carlo Ancelotti ai microfoni di Rai Sport: “abbiamo interpretato bene la partita, i match dopo la sosta sono sempre insidiosi”. Sul match contro il Milan: “ne giochiamo due in tre giorni, sarà per me un periodo speciale, per arrivare fino in fondo bisogna superare anche questi ostacoli”. Su Allan: “dalla Francia non sono arrivate ...

Giro d’Italia 2019 - ci sarà anche Geraint Thomas? Il vincitore del Tour ci sta pensando : che parata di big alla Corsa Rosa : Geraint Thomas starebbe pensando di partecipare al Giro d’Italia 2019. Il vincitore dell’ultima Grande Boucle, infatti, vorrebbe correre sulle strade del Bel Paese e avrebbe il piacere di cimentarsi con le difficoltà di un percorso particolarmente stuzzicante, condito da tre cronometro impegnative e da diverse salite di livello. Il gallese aveva dichiarato poche settimane fa che si sarebbe concentrato esclusivamente sul Tour de ...

Tour Down Under 2019 : Peter Sagan la stella della Corsa - pensando (anche) alla classifica generale : Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione ciclistica. Tra una settimana esatta, martedì 15 gennaio, prenderà il via il Santos Tour Down Under, primo appuntamento del programma World Tour 2019 e prima corsa a tappe della stagione. Il clima decisamente mite e le temperature tutt’altro che rigide attirano in Australia ormai da diversi anni numerosi corridori di primo piano, determinati ad entrare in condizione ricominciando a ...

Napoli - riparte la Corsa alla Juve : Insigne guida l'assalto alla Coppa : La Coppa Italia è un obiettivo dichiarato. Anche da Ancelotti. Il Napoli vuole provare ad arrivare fin in fondo e ad alzare il trofeo nella finale del 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma per ...

Dalla Spagna : Lazio in Corsa per Malcom : Secondo il portale catalano Sport , in corsa per Malcom , in uscita dal Barcellona, c'è anche la Lazio. Il direttore sportivo Tare è molto interessato all'esterno brasiliano.

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Francesco De Fabiani si aggrappa alla tecnica classica per tornare in Corsa : Quindicesimo, a due minuti esatti di ritardo da Johannes Hoesflot Klaebo. Francesco De Fabiani entra nella parte centraleTour de Ski con un distacco piuttosto pesante da chi sarà destinato a giocarsi la vittoria finale ma i sogni di gloria dell’azzurro non sono del tutto svaniti. La condizione c’è, la voglia di fare bene anche e ora arrivano le piste e la tecnica che, sulla carta, maggiormente si addicono al fondista valdostano. De ...

Sassari. Spray urticante alla festa dei 18enni : panico totale. Ragazza socCorsa in ambulanza : Una festa privata tra giovanissimi è stata rovinata dalla sostanza urticante. Aria irrespirabile, centinaia di persone in fuga: si è rischiato il peggio, ma fortunatamente non ci sono feriti. Al momento non risulta presentata alcuna denuncia.Continua a leggere

Roma alla riscossa - la rinascita dei giallorossi : ecco perchè la squadra di Di Francesco torna in Corsa anche per il terzo posto : La 19^ giornata del campionato di Serie A ha regalato grande spettacolo ma soprattutto indicazioni per il proseguo della stagione. In particolar modo alla riscossa la Roma, la squadra di Di Francesco ha conquistato tre punti d’oro sul campo del Parma, trasferta difficilissima per qualsiasi squadra, apre le marcature Cristante al 58′ poi il pareggio siglato da Under, 0-2 il risultato finale. Si tratta di una vittoria che ...