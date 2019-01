Coppa di Lega | il Chelsea supera il Tottenham ai rigori | è finale

Coppa di lega inglese - festa Chelsea dopo i calci di rigori : è finale - Tottenham ko [FOTO] : 1/18 AFP/LaPresse ...

Il Chelsea batte il Tottenham ai rigori e va in finale di Coppa di Lega : In finale contro il Manchester City È di nuovo Manchester City-Chelsea. Sarà la finale di Coppa di Lega dopo essere stato il Community Shield che ha aperto la stagione. Questa sera a Stamford Bridge il Chelsea di Sarri ha eliminato ai rigori il Tottenham al termine della semifinale di ritorno. All’andata vittoria degli Spurs per 1-0. I Blues hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per due a zero con gol di Kanté e Hazard. Nella ripresa ha ...

Coppa di lega inglese - si punta sulla rimonta del Chelsea : Si gioca la semifinale di ritorno nella Coppa di lega inglese tra Chelsea e Tottenham, la squadra di Maurizio Sarri chiamata alla rimonta dopo il risultato di 1-0 dell’andata a favore degli Spurs, fiducia in casa Blues anche dopo l’arrivo di Gonzalo Higuain, il Pipita però non sarà della partita. Gli analisti Stanleybet.it sono sicuri, il Chelsea è nettamente favorito per il match; sul pronostico, riporta Agipronews, pesa il ...

Coppa di Lega - Burton Albion-Manchester City 0-1 : basta Aguero : Il Manchester City centra la finale di Coppa di Lega , e questo non era in discussione dopo il 9-0 rifilato all'andata al Burton Albion . Nella semifinale di ritorno giocata sul campo della squadra di ...

Bob - Coppa del Mondo Igls 2019 : Francesco Friedrich è illegale - altra doppietta. Nel 4 battuti Kibermanis e Lochner : Uno score davvero incredibile: Francesco Friedrich non si ferma più e continua a timbrare vittorie su vittorie nella Coppa del Mondo di bob, che sta davvero dominando in lungo e in largo, senza lasciare spazio a repliche degli avversari. Il teutonico, dopo aver vinto ieri nel due, trova il bis sul catino austriaco di Igls trionfando anche nel 4. Per lui è l’ottava vittoria in stagione: è stato battuto solamente due volte su dieci gare. ...

Gonzalo Higuain - il Sun : debutta giovedì in Coppa di Lega contro il Tottenham : Gonzalo Higuain, prossimo al trasferimento al Chelsea, potrebbe debuttare con la sua nuova squadra già giovedì, in occasione della semifinale di Coppa di Lega contro il Tottenham. Lo scrive il tabloid inglese 'The Sun' che spiega che l'attaccante argentino è atteso a Londra nelle prossime ore. Tra i

SuperCoppa Juve-Milan - tutto il mondo collegato : numeri incredibili : Si avvicina sempre di più la partita di Supercoppa italiana tra Juventus e Milan, match a Gedda in Arabia Saudita, incontro fissato alle 18.30 e macchina organizzativa e produttiva pronta per offrire il meglio in vista del grande spettacolo. “Grazie alla trasmissione attraverso 28 broadcaster saranno ben 170 i paesi raggiunti dal segnale della partita, con un potenziale pubblico di 296 milioni di spettatori – informa la Lega di ...

SuperCoppa Juve-Milan - BeIN scrive a Lega A per lotta alla pirateria : “L’Arabia Saudita sta supportando attivamente la piaga della pirateria nel mondo dello sport e dello spettacolo da oltre 18 mesi, cosa che sta minando le prospettive commerciali a lungo termine della Serie A e i proprietari dei diritti in tutto il mondo”. Si gioca la finale della Supercoppa italiana tra Juve e Milan ed a lanciare le accuse è Al Obaidly, Ceo di BeIN Media Group (network globale di canali sportivi arabi), inviata una ...

Coppa del Re - Real Madrid-Leganés 3-0 : Ramos - Vazquez e Vinicius Jr. ipotecano i quarti : Una vittoria che serve a ipotecare l'accesso ai quarti di finale, ma non ancora a convincere l'esigente pubblico madridista. Imbottito di riserve causa infortuni e rotazioni, il Real suda per un tempo ...

Coppa di Lega - City senza cuore : 9-0 al Burton Albion : Manchester City senza pietà nelle coppe nazionali. Dopo il 7-0 rifilato al Rotheram in FA Cup, i Citizens ne segnano addirittura 9, a 0, al malcapitato Burton Albion , League One, nella semifinale di ...

Francia - Coppa di Lega : il Psg crolla col Guingamp - Monaco ok ai rigori contro il Rennes : Clamoroso al Parco dei Principi. Il Psg incassa la prima sconfitta stagionale in Francia nei quarti di finale di Coppa di Lega per mano del Guingamp , che trasforma due dei tre penalty concessi e ...

Coppa di Lega inglese - il Manchester City senza pietà : dominio e 9-0 - finisce la favola Burton [FOTO] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Francia - Coppa di Lega : Badiashile è l'eroe del Monaco - Rennes steso ai rigori : Incredibile epilogo nei quarti di finale di Coppa di Lega , con il Monaco che la spunta sul Rennes al 22esimo rigore, segnato dal portiere Badiashile, che aveva già neutralizzato tre penalty. I 90' si ...

Coppa di Lega - Tottenham Chelsea 1-0 : il gol di Kane su rigore decide la semifinale d'andata : Tottenham-Chelsea 1-0 26' rig. Kane Tottenham , 4-2-3-1, : Gazzaniga; Trippier, Sanchez, Alderweireld, Rose; Eriksen , 91' Llorente, , Winks , 90' Skipp, ; Sissoko, Alli, Son , 79' Lamela, ; Kane. ...