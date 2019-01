Conte rivela a Merkel : “M5s in sofferenza - preoccupati perché giù nei sondaggi e Salvini sale” : La trasmissione di La7, Piazza Pulita, rivela quanto ha riferito Giuseppe Conte ad Angela Merkel durante una conversazione informale tra i due a Davos: "Il Movimento 5 Stelle è in sofferenza perché i sondaggi stanno calando. Sono molto preoccupati perché Salvini è al 35% e loro scendono al 26%".Continua a leggere

Conte-Merkel e il video 'rubato' : 'M5S in difficoltà per i sondaggi' : 'I sondaggi vanno giù per i Cinque Stelle mentre Salvini è al 35-36 per cento. M5S è in sofferenza, sono molto preoccupati, loro scendono a 27-26, quindi si chiedono quali sono i temi che ci possono ...

L'audio di PiazzaPulita del dialogo tra Merkel e Conte : "La Lega cresce - M5S preoccupati dai sondaggi. Si chiedono cosa fare in campagna elettorale" : "I sondaggi vanno giù per i Cinque Stelle mentre Salvini è al 35-36 per cento. M5S è in sofferenza, sono molto preoccupati, loro scendono a 27-26, quindi si chiedono quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale". Il premier Giuseppe Conte spiega così la situazione italiana ad Angela Merkel, in una registrazione che questa sera ha mandato in onda 'Piazza Pulita', in onda su La7.Nel video della ...

Giuseppe Conte e Angela Merkel - sorrisi al bancone del bar : Matteo Salvini che dice? : Al World Economic Forum si registra un feeling palpabile tra Angela Merkel e il nostro buon Giuseppe Conte. I due sono stati pizzicati da un giornalista tedesco amico di Udo Gumpel mentre ridevano e sorseggiavano un caffè durante la pausa dei lavori. Chissà che cosa si sono detti, soli al bar, la ca

SCENARIO/ Italia prima vittima di Merkel-Macron - ora Conte vada a Londra : Il trattato franco-tedesca apre scenari nuovi nei quali l'Italia deve individuare come porsi e con chi porsi, ecco di cosa si tratta

Nuovo trattato franco-tedesco - Macron e Merkel contro la minaccia dei nazionalismi. I due leader Contestati a Aquisgrana : Angela Merkel e Emmanuel Macron hanno firmato il Nuovo trattato franco-tedesco di Aquisgrana che rilancia l'amicizia e la collaborazione bilaterale. La firma del trattato arriva a corroborare la collaborazione fra i due Paesi partner a 56 anni dall'accordo fra De Gaulle e Adenauer nello stesso giorno del 1963. Prima dei due leader, il trattato è stato firmato dai ministri degli Esteri di Francia e Germania. Si tratta di un evento di cruciale ...

DIETRO LE QUINTE/ Merkel-Mattarella-Conte - prove di patto sui migranti : In Libia qualcuno sta usando in modo strumentale il flusso dei migranti. Se ne sono accorti Mattarella e la Merkel. La via obbligata del governo

Il bilancio della visita di Mattarella a Berlino - e Merkel elogia Conte - : Le sfide europee del 2019 Le sfide sono da far tremare le vene e i polsi: battaglia dei dazi, migrazioni, scontro Usa-Cina, attivismo russo, stallo dell'economia. Nessuno può pensare di farcela da ...

Il bilancio della visita di Mattarella a Berlino (e Merkel elogia Conte) : L'Italia non è isolata in Europa. Al termine della visita ufficiale in Germania, Sergio Mattarella può trarre un bilancio della due giorni a Berlino che gli fa guardare al 2019 con basi più solide di quando ha lasciato Roma ieri pomeriggio. L'asse franco-tedesco è saldo, certo, e il rischio di restare indietro è dietro l'angolo, soprattutto se si permette che facciano premio le posizioni più estreme di ognuno dei 27 paesi europei e dei ...