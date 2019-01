Conte attacca Parigi | “Troppe ambiguità su Onu e Fincantieri” 

I dubbi di Conte sull'europeismo francese : da Davos attacca Parigi su Fincantieri e seggio Onu : Dopo giorni di botta e risposta tra Parigi e Roma è Giuseppe Conte ad attaccare la Francia su due fronti: la questione Fincantieri e il seggio permanente nel Consiglio di sicurezza Onu. In entrambi i casi chiede che non prevalgano i singoli stati ma che l'Unione europea faccia, concretamente, squadra. Sul primo fronte il premier non usa mezzi termini: "È paradossale - ha detto ai margini a margine dei lavori del Wef di Davos - che ...

Lo scontro Italia-Francia - è l'ora delle colombe Conte e Moavero. Ma anche Salvini attacca Macron : Il presidente del Consiglio E il ministro degli Esteri tentano la mediazione, dopo le parole di fuoco di Di Maio e Di Battista sul neocolonialismo di Parigi. Conte in una nota scrive che affrontare ...

Migranti - la Cei attacca i politici : "Scaricate il malContento degli italiani su di loro" : "I Migranti sono diventati l'obiettivo su cui scaricare il malcontento sociale degli italiani". È questa l'accusa che, come riporta l'agenzia AdnKronos, il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, lancia nella prolusione d'apertura ai lavori del consiglio permanente. "Mentre sul migrante e sulla persona fragile stentiamo perfino a confrontarci con serenità, pronti come siamo a scaricare su di loro un malcontento sociale che, come sostiene Papa ...

Salvataggio Carige - Boschi attacca : 'Vedremo se c'è conflitto di interesse per Conte' : Nei giorni scorsi l'azione del Consiglio dei Ministri che ha salvato la banca Carige aveva fatto molto discutere. Da un lato c'era il Pd che rinfacciava a Lega e Movimento Cinque Stelle come per le stesse scelte i precedenti governi erano stati accusati di essere assoggettati a presunti poteri forti che facevano capo agli istituti bancari. L'opposizione 'dem', tuttavia, ritiene la pratica di Salvataggio delle banche a tutela dei risparmiatori un ...

Salvini attacca Conte su Sea Watch : “In Italia non entra nessuno” : E’ scontro aperto tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte sugli immigrati. Appresa la notizia che i migranti della Sea Watch sbarcati a Malta saranno distribuiti tra otto Paesi europei tra i quali l‘Italia il leader della Lega che si trova a Varsavia tuona: “Io non autorizzo niente, vediamo se arrivano… Non sono stato consultato. Se ci deve essere una condivisione nel governo ci deve essere prima di prendere le ...

Carige - il Pd attacca Conte per un possibile conflitto d'interessi - La replica del premier : 'Un'assurdità' : Accuse bollate come "un'assurdità" da Conte che - ricordano da Palazzo Chigi - non ha mai avuto "uno studio professionale associato" con Alpa" né ha mai "incontrato o conosciuto" Mincione, limitandosi ...

Carige - il Pd attacca Conte per un possibile conflitto d'interessi - 'Ha votato in Cdm oppure è uscito?' : Il Pd attacca il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per un possibile conflitto d'interessi su Carige. "Conte è stato socio di Guido Alpa, a lungo consigliere di Carige. Conte stesso è stato ...

Di Maio attaccava Gentiloni per il salvataggio pubblico di Mps ma il Governo Conte userà le stesse risorse per salvare Carige : Per salvare Carige il Governo Conte potrebbe attingere al fondo di 20 miliardi stanziato dal Governo Gentiloni per salvare MpS. Quel salvataggio che tanto animò un duro intervento dell'allora vicepresidente della Camera Luigi Di Maio nell'aula di Montecitorio contro l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni: "Poi è arrivato lei Presidente. Il suo primo atto politico? Un decreto per trasferire 20 miliardi di euro alle banche italiane". ...

Sicurezza - Conte : sì incontro con Anci. Ma Salvini attacca : «Sindaci traditori» : Continua lo scontro tra governo e sindaci sulla legge Sicurezza. Matteo Salvini avverte: «è finita la pacchia e se c'è qualche sindaco che non è d'accordo si...

Quota 100 : tagli sulle pensioni - l'ex ministro Boschi attacca Conte : La Camera ha approvato in via definitiva la Manovra. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier Giuseppe Conte ha abbracciato i ministri. La legge di Bilancio aveva già passato sabato l'esame del voto di fiducia. Ora si attende il decreto 'unico' su Quota 100 e reddito di cittadinanza, previsto per la seconda settimana del mese di gennaio. A ridosso della fine del 2018 molti sarebbero stati gli ...

Renzi attacca il premier Conte : “Uno schifo - preferisce la trattoria alla commemorazione di Strasburgo” : Matteo Renzi attacca duramente il premier Giuseppe Conte, accusato di aver preferito andare in trattoria con Di Maio e Salvini invece di presenziare alla commemorazione delle vittime di Strasburgo “Quando tutti i capi di stato e di governo dell’Unione europea sono riuniti insieme per commemorare le vittime dell’attentato di Strasburgo c’è un solo assente, uno solo. Una sola sedia vergognosamente vuota. L’assente è ...

