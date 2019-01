Concentrazione | fatica e… risate | non solo Diletta Leotta | il sexy allenamento di Melissa

sportfair

: Non è tristezza, è concentrazione, non è fatica, è impegno....e sorrido perché sto bene, è soddisfazione!!!… - lolafanti : Non è tristezza, è concentrazione, non è fatica, è impegno....e sorrido perché sto bene, è soddisfazione!!!… - therelele : Ho fatto una prova con una app che blocca le altre per favorire la concentrazione nello studio, e 1 ora e mezza è f… - the_merlo : Dopo le 23:00 la capacità di concentrazione cola a picco e seguire i servizi diventa una fatica. #chilhavisto -

(Di giovedì 24 gennaio 2019)Satta ed ilin palestra: l’ex velina si concede qualche risata tra unae l’altra Non: seppur la giornalista siciliana sia seguitissima sui social per le suefoto, i divertenti video e i faticosi allenamenti, tante sono le affascinanti donne che ogni giorno allietano i propri fan. Tra queste c’è anche la bellissima modella e showgirlSatta. L’ex velina, finita nelle prime pagine dei giornali di gossip per la sua crisi col calciatore Boateng, ha pubblicato ieri dei video nei quali tra, si è concessa anche qualche simpatica risata in, dovuta a qualche errorino nell’esecuzione dell’esercizio. Sempre bella ed in splendida forma:Satta si mostra in tutta la sua sensualità anche durante la sua sessione diin palestra.>>> ...