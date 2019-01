Clamoroso Genoa | a sorpresa potrebbe saltare l’affare Ehizibue

Clamoroso - Boateng al Barcellona : nuovo innesto anche in casa Cagliari - ufficialità al Genoa : Calciomercato Serie A – Clamorose novità di calciomercato che riguardano il campionato di Serie A, trattative a sorpresa nelle ultime ore. Kevin Prince Boateng lascia nuovamente l’Italia per trasferirsi al Barcellona, accordo raggiunto nella ultime ore: prestito oneroso a due milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Ovviamente soddisfatto il calciatore ma anche il club neroverde, il direttore generale ...

Clamoroso Real : vuole Piatek dal Genoa. In prestito! : Nulla di strano dunque se anche il club più titolato al mondo si mette sulle tracce del bomber polacco. Obbiettivo peraltro legittimo considerando oltretutto le evidenti difficoltà Realizzative messe ...

Genoa - Prandelli : 'Siamo stati defraudati : c'era un rigore Clamoroso per noi' : Non ce l'ha fatta, il suo Genoa, a venire via dall'Olimpico con un risultato positivo. Eppure i rossoblu si erano portati per ben due volte in vantaggio, ma hanno poi dovuto arrendersi alla fame di ...

Clamoroso Genoa : sconfitta contro l’Entella in Coppa Italia - Juric esonerato - arriva Prandelli : Genoa, sconfitta contro l’Entella subendo tre reti in casa da una squadra di serie B: Juric esonerato, a Prandelli la panchina Il Genoa è già fuori dalla Coppa Italia, dopo aver perso questa sera nel derby con l’Entella. La squadra di Juric non sa più vincere, anche questa sera contro una squadra di categoria inferiore. 2-2 nei tempi regolamentari, 3-3 al termine dei supplementari e poi la sconfitta ai rigori contro ...

