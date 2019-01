Ciclone Mediterraneo | Sea Watch | “Onde fino a 7 metri | navighiamo nella tempesta”

Impulso polare sull'Italia e Ciclone Mediterraneo in formazione : Roma - Un intenso Impulso polare proveniente dalla Groenlandia sta ormai approdando ad Ovest dell'arco alpino italiano, dopo aver attraversato le Isole Britanniche e la Francia causando diffuse nevicate a quote molto basse, imbiancando anche la città di Parigi. L'aria molto fredda in quota di origine polare -marittima che caratterizza questo Impulso freddo, si getterà sul mediterraneo centro-occidentale nel corso di ...

Ciclone Mediterraneo in Arrivo con Freddo e Neve in Pianura al Centro-Nord : Siamo alle porte di un’ondata di Freddo(e non gelo) polare che porterà tra domani Martedì e fin Giovedì locali nevicate fin in Pianura al Centro-Nord. Una piccola porzione di questa massa d’aria, molto mitigata dal lungo viaggio in Atlantico verso il Vecchio Continente, verrà deviata verso sud-est dall’AntiCiclone delle Azzorre, in direzione delle Isole Britanniche e quindi della Francia, per gettarsi nel Mar Mediterraneo mercoledì 23 ...