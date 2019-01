Blastingnews

: Ciclismo: la Cadel Evans Great Ocean Road Race in diretta tv su Eurosport 2 il 27 gennaio - MaurizioBilchi : Ciclismo: la Cadel Evans Great Ocean Road Race in diretta tv su Eurosport 2 il 27 gennaio - OA_Sport : #ciclismo Tutto pronto per la Cadel Evans Race. Conosciamo il percorso ai raggi X: sarà volata ristretta?Elia Vivia… - SwissMedicalNet : #ClinicaSantAnna: Stefania e Cadel Evans, campione del mondo di ciclismo, sono lieti di annunciare la nascita del l… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Archiviato il Tour Down Under, il grandeprosegue nella terra dei canguri in queste fasi iniziali di stagione passando dal territorio di Adelaide a quello di Geelong per la, valevole come seconda prova del calendario UCI World Tour 2019. Dedicata all’ex ciclista australiano campione del mondo 2009 e vincitore del Tour de France 2011, questa giovane corsa (è nata nel 2015) continua il suo processo di consolidamento nel panorama internazionale. Alla quinta edizione parteciperanno 15 squadre World Tour e la nazionale australiana.LainsuAi nastri di partenza anche Il campione italiano Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), secondo l’anno scorso alle spalle del padrone di casa Jay McCarthy. La pattuglia dei ciclisti di casa nostra vedrà inoltre in gara Davide Ballerini (Astana), Alberto Bettiol (EF Education First), ...