“Ci piglia | ci piglia!” Traghetto Grimaldi si schianta contro nave Tirrenia | paura al

Olbia - violento scontro tra due traghetti. Il momento dell’impatto a bordo : “Ci piglia - ci piglia!” : È stata una forte folata di vento a provocare l’urto tra la nave della compagnia Grimaldi che questa mattina usciva dal porto di Olbia e una nave della Tirrenia ancora ormeggiata in previsione della partenza per Genova, prevista per stasera alle 21.30. La Grimaldi aveva mollato gli ormeggi e aveva il rimorchiatore, obbligatorio in caso di vento, ma a causa dell’improvvisa folata ha urtato la Tirrenia ferma in banchina. Non avendo subito gravi ...