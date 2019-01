Chris Brown: “Undecided” è il nuovo singolo dell’artista multiplatino che ha conquistato il mondo

domanipress

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Vincitore di Grammy, artista, autore, produttore, attore e imprenditore, l’inimitabiletorna con un, da venerdì 25 gennaio in radio. La nuova traccia prodotta dal leggendario hit-maker e suo collaboratore storico Scott Storch e co-prodotto da Avedon, conta già 15 milioni di stream su Spotify ed è la prima traccia estratta da “Indigo”, nono album in studio della star internazionale in uscita quest’anno. Il videoclip ufficiale, diretto dallo stesso artista, ha già superato 22 milioni di visualizzazioni su YouTube.Ilprogetto discografico di, è il primo dalla firma delaccordo di licenza con RCA Records, sua etichetta storica. Con sei album all’attivo, ilcontratto dicon RCA non solo prolunga il rapporto creativo di grande successo con l’etichetta ma permette all’artista di diventare uno dei più giovani ...