Chiamparino - con sgomberi non c'entriamo : ANSA, - TORINO, 24 GEN - "Se quello del Moi diventa uno sgombero, allora è un problema di ordine pubblico e noi non c'entriamo perché non abbiamo le competenze. Se invece resta un progetto condiviso, ...

Ex Moi - Chiamparino contro il patto Salvini-Appendino : "Se diventa uno sgombero la Regione non ci sta" : Polemica sull'anticipo dei tempi. ll presidente e l'assessora Cerutti: "Rimanga un progetto condiviso e vedremo come accelerare"

Tav - Chiamparino contro il M5s : "Da Di Maio e Di Battista propaganda e disinformazione" : propaganda e disinformazione alternate in un vero e proprio gioco di squadra. In sintesi, è l'accusa di sergio Chiamparino, reduce dalla partecipazione alla riunione dell'osservatorio sulla Torino-...

Tav - la Lega in piazza con i favorevoli all’opera. Da Chiamparino ai sindaci Pd e Fi. Organizzatori : “Siamo più di 30mila” : Ci sono le madamine, che organizzarono anche la prima manifestazione il 10 novembre. E anche i governatori di Piemonte e Liguria, Sergio Chiamparino e Giovanni Toti. Nonché l’ex segretario e candidato alle primarie del Pd, Maurizio Martina, e diversi esponenti di Forza Italia. Ci sono, soprattutto, un centinaio di amministratori locali, compresi quelli della Lega, che ‘schiera’ anche il capogruppo alla Camera Maurizio Molinari. ...

Tav : lite Chiamparino - Pd - -Tuzi - M5s - . La contesa : l'avanzamento lavori : 'Lei non sa di costa sta parlando' l'accusa del sindaco di Torino al portavoce dei pentastellati alla Camera sui lavori della Torino-Lione, nella trasmissione stamani di Omnibus condotta da Frediano ...

Tav - consegnata l’analisi costi e benefici. Chiamparino : «Ora il governo decida» : L’annuncio del professor Ponti durante la diretta su Sky Tg 24. La replica in diretta del governatore del Piemonte

Tav - consegnata l’analisi costi e benefici. Chiamparino “Ora il Governo decida” : «Devo dare atto al professor Ponti e al suo staff che hanno rispettato le scadenze: al netto delle feste di Natale, che ovviamente vanno santificate. Ora attendiamo che il Governo prenda le sue determinazioni». Così Sergio Chiamparino, in diretta su Sky Tg 24 con il professor Marco Ponti, capo del team scelto dal ministro delle Infrastrutture Danil...

Tav - Ponti : consegnata al governo l'analisi costi-benefici. Chiamparino : "Governo decida in fretta" : Tocca alla politica, spero che si esprima rapidamente". "Non posso parlare degli esiti dei conti - ha spiegato - perché l'accordo tra il ministro Toninelli e il mio gruppo è che se ne parli solo ...

Avanti coi ricorsi : i sindaci di Alba e Bra con Chiamparino per un'opposizione "legalitaria" alle norme del Decreto Salvini : ... sostiene in sostanza il fronte aperto dai sindaci di Palermo Leoluca Orlando , di Napoli Luigi De Magistris , e di Firenze Dario Nardella , alfieri di un'istanza di etica politica la cui narrazione ...

Dl sicurezza - Chiamparino a Sky tg24 : Piemonte farà ricorso a Consulta - : Il presidente della Regione motiva la decisione spiegando che il testo, impedendo il rinnovo del permesso per motivi umanitari, "avrà ripercussioni sulla gestione dei servizi sanitari ed assistenziali"...

Dl sicurezza - Chiamparino : "Valutiamo ricorso a Consulta" : La Regione Piemonte sta valutando se sussistano i fondamenti giuridici come Regione per un ricorso alla Corte Costituzionale sul decreto sicurezza . Ad annunciarlo il presidente del Piemonte, Sergio ...

Tav - il movimento del Sì torna in piazza il 12 gennaio. Chiamparino : “Ci sarò - governo continua a rinviare decisione” : Il fronte del Sì al Tav Torino-Lione annuncia una nuova mobilitazione sotto la Mole per sabato 12 gennaio. Una seconda protesta, sempre in piazza Castello e a due mesi di distanza dalla prima manifestazione, dal titolo ‘Tav: basta con gli indugi. Il fututo dell’Italia passa dalle infrastrutture’. “L’ennesimo rinvio del governo – spiegano gli organizzatori – mette una seria ipoteca su 800 milioni di fondi ...

Tav - Chiamparino a Conte : 'Non si può vivere alla giornata' : "Il Piemonte non può acContentarsi di vivere alla giornata, il governo si assuma la responsabilità di dire un sì o un no definitivo" sulla questione della Tav. Così il presidente della Regione ...

'Scippo' dei 29 milioni di Torino 2006 - Chiamparino 'Valuteremo il ricorso alla Consulta' : 'Il Piemonte valuterà un ricorso alla Corte Costituzionale per indebita intromissione nelle politiche regionali a proposito dello scippo dei 29 milioni del tesoretto olimpico'. Lo annuncia il ...