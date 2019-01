Chelsea | Higuain | scatti e sorrisi E il Milan è già un ricordo

Higuain al Chelsea - perchè i tifosi milanisti invadono i social dei Blues con foto di snack Nutella : Ieri 23 gennaio il Chelsea ha ufficializzato l'arrivo di Gonzalo Higuain e i tifosi milanisti hanno invaso le bacheche dei profili social del club londinese con centinaia di foto dello snack Nutella B-Ready. Il motivo è legato a una foto scattata sull'aereo che portava il Milan a Jeddah per la final

Chelsea - Higuain : 'Un sogno giocare in Premier e con Sarri' : ... una squadra che ha sempre avuto grandi giocatori, quindi è un vero sogno per me venire a giocare in questo campionato, avendo già giocato nei tre dei migliori campionati del mondo, è una vera fonte ...

Calciomercato Milan - ufficiale Higuain al Chelsea : “Sempre piaciuti i Blues” : Calciomercato Milan – Nella giornata in cui Krzysztof Piatek si è legato al Milan fino al 30 giugno 2023, Gonzalo Higuain ha detto addio il club rossonero, società in cui era in prestito dalla Juventus, per passare adesso anche ufficialmente al Chelsea allenato dal tecnico, nonché suo mentore ai tempi del Napoli, Maurizio Sarri. Si […] L'articolo Calciomercato Milan, ufficiale Higuain al Chelsea: “Sempre piaciuti i Blues” ...

Chelsea - ecco Higuain : "Sognavo da sempre la Premier" : Gonzalo Higuain è un nuovo giocatore del Chelsea. Ad annunciarlo lo stesso club inglese su Twitter e su Instagram con le prime foto del Pipita in maglia blues. La conferma è arrivata anche dalla ...

Milan-Piatek e Chelsea-Higuain : adesso è ufficiale! LIVE : Lo spiega Gianluca Di Marzio a Sky Sport . 22/01/19 23.10 Sky Sport rivela che Piatek è a Milano, però non è ancora giunto presso l'hotel Westin Palace. 22/01/19 23.30 Pedullà di Sportitalia spiega ...

Calciomercato Chelsea : ufficiale l’arrivo di Higuain : Calciomercato Chelsea, Higuain / Gonzalo Higuain è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. L’argentino arriva a Londra e raggiunge Sarri con la formula del prestito dalla Juventus fino a fine stagione e indosserà la maglia numero 9. Lo ha annunciato dal sito ufficiale dei Blues che gli danno il benvenuto a Stamford Bridge.Ecco le prime parole del nuovo attaccante del Chelsea:”Quando ti si presenta l’opportunità di arrivare ...

Higuain ufficiale al Chelsea - : Gonzalo Higuain è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. L'attaccante argentino lascia il Milan dopo soli sei mesi e si trasferisce a Stamford Bridge dove ritroverà il suo maestro Maurizio ...

Calciomercato : Higuain al Chelsea - è ufficiale. 'Non vedo l'ora di iniziare' : L'ufficialità è arrivata quando erano da poco passate le 21:30 in Italia: Gonzalo Higuain è un nuovo giocatore del Chelsea , un'importante opzione per Maurizio Sarri che lo ritrova dopo la sua ...

Chelsea - Higuain è ufficiale : 'Un'occasione che ho preso al volo' : ROMA - Gonzalo Higuain è ufficialmente un giocatore del Chelsea. L'argentino, come annunciato dal sito ufficiale del club inglese che gli dà il benvenuto a Stamford Bridge, raggiunge Sarri con la ...

La Juventus ufficializza Higuain al Chelsea : i dettagli dell’accordo : Il club comunica di aver risolto anticipatamente il contratto con il Milan: ecco cosa prevede l'accordo tra bianconeri e blues L'articolo La Juventus ufficializza Higuain al Chelsea: i dettagli dell’accordo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Higuain al Chelsea - ora è ufficiale! : ROMA - Gonzalo Higuain è ufficialmente un giocatore del Chelsea. L'argentino, come annunciato dal sito ufficiale del club inglese che gli dà il benvenuto a Stamford Bridge, raggiunge Sarri con la ...

È ufficiale : Higuain è al Chelsea dove ritrova Sarri : Di nuovo insieme dopo due anni e mezzo Adesso c’è anche la foto di rito e il tweet ufficiale del Chelsea. Gonzalo Higuain è un giocatore dei Blues e ritrova, due anni e mezzo dopo, Maurizio Sarri. Che ufficialmente non si occupa di mercato, ma ha ottenuto il ritorno all’ovile del suo calciatore preferito. Higuain non potrà giocare domani sera in Coppa di Lega nel ritorno della semifinale col Tottenham. Poi, però, sarà a disposizione. ...

Chelsea - Higuain è un nuovo giocatore dei blues : “quando si è presentata questa opportunità - l’ho colta al volo” : Il club inglese ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante argentino, che vestirà la maglia numero nove Gonzalo Higuain è un nuovo giocatore del Chelsea, il club inglese ha ufficializzato l’ingaggio del Pipita con un comunicato apparso sul proprio sito. L’argentino ha scelto la maglia numero nove, promettendo di ripagare la fiducia dimostrata dalla società londinese. AFP/LaPresse questa la nota del club, in cui ...

Gonzalo Higuain è stato ceduto in prestito al Chelsea : Dopo appena sei mesi in prestito al Milan, la Juventus lo ha girato al Chelsea, dove troverà il suo vecchio allenatore Maurizio Sarri