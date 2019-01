Che Dio ci aiuti 5 Anticipazioni puntata 24 gennaio | video | Maria chiede l' aiuto di Nico

Replica Che Dio ci aiuti - la terza puntata in streaming su RaiPlay e RaiPremium : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Che Dio ci aiuti 5, con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni dell'amatissima suor Angela, la quale anche quest'anno sta conquistando l'affetto e il gradimento del pubblico della rete ammiraglia. Settimana dopo settimana gli ascolti della serie televisiva sono sempre in crescita e la fiction sembra essersi assestata sulla soglia del 26% di share con quasi sei milioni di spettatori ...

Che tempo Che fa - colpo da maestro di Fabio Fazio : in studio Valentino Rossi (in un giorno importantissimo) : Nella pRossima puntata di Che tempo che Fa, in onda domenica 27 gennaio 2019 alle 20.35 su Rai Uno, Fabio Fazio incontrerà il pilota di MotoGp Valentino Rossi che si concederà una lunga intervista sulla sua straordinaria carriera. L'occasione sono i primi 40 anni del pilota motociclistico, uno dei p

Camporosso : incendio ad una serra in via degli Olandesi - i Vvf evitano Che si estenda alla villa vicina : Un incendio ha parzialmente distrutto una serra in strada degli Olandesi a Camporosso. Le fiamme sono divampate per cause ancora in via d'accertamento da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono ...

Chiocciola metodo Cherasco alla conquista di Nord Africa e Medio Oriente : Dopo la Georgia, il Libano, l'Iran, l'Elicicoltura Chiocciola metodo Cherasco "vola" alla conquista del Marocco. Si terrà venerdì 25 gennaio nella cittadina marocchina di Marrakech il convegno "L'...

La terza puntata di Che Dio ci Aiuti 5 avvicina Nico e Ginevra? Anticipazioni 24 gennaio : Nico grande protagonista della terza puntata di Che Dio ci Aiuti 5. Stasera 24 gennaio, su Rai1 andranno in onda due nuovi episodi della quinta stagione, che ha debuttato con un boom di ascolti. Nonostante diverse polemiche sorte dopo la decisione degli autori di far uscire di scena i personaggi di Guido (questo interpretato da Lino Guanciale) e il piccolo Davide, la fiction rimane uno dei prodotti di maggior successo della Rai. Oltre 6 milioni ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei 2019 in DIRETTA. Daniel Grassl : Che esordio! Matteo Rizzo non strabilia. Nel tardo pomeriggio Della Monica-Guarise : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2019 di Pattinaggio artistico, seconda giornata di gare a Minsk (Bielorussia) e oggi si assegneranno anche le prime medaglie Della rassegna continentale. Si incomincia in mattinata con lo short program maschile, i riflettori saranno tutti puntati su Javier Fernandez che vuole conquistare il settimo titolo europeo consecutivo prima di ritirarsi ma lo spagnolo dovrà stare attento ai vari ...

Antonio Di Pietro - raptus a L'aria Che tira : "Perché Salvini sposta i migranti" - sconcerto in studio : "sposta migranti di qua e di là". Antonio Di Pietro dà in escandescenze a L'aria che tira. Ospite in studio di Myrta Merlino a La7, l'ex leader di Italia dei valori dice la sua sullo sgombero del Cara di Castelnuovo che tante polemiche ha sollevato negli ultimi giorni, con tanto di eclatante protest

Uomini e Donne - Maria De Filippi smasChera il cavaliere Paolo : sesso - imbarazzo in studio : imbarazzo per Maria De Filippi : durante la puntata di ieri del Trono Over di Uomini e Donne la conduttrice ha rivelato di essersi sentita a disagio a causa di alcune rivelazioni fatte dal cavaliere ...

Che Dio ci aiuti 5 Anticipazioni : Stasera su Rai Uno la terza puntata : Ecco cosa succederà nel nuovo doppio appuntamento di Stasera con la fiction che vede protagonista Elena Sofia Ricci.

Veronica Pivetti : “A 50 anni un incendio mi ha portato via tutto. E ho scoperto Che il mio ex mi tradiva “grazie” al mio vicino di casa” : “A 50 anni mi è veramente cambiata la vita. Un incendio mi ha portato via tutto. Sono ripartita da me stessa. Una volta spente le fiamme non avevo più nulla. Non è stato facile ma quella brutta esperienza mi ha spronata”, ha rivelato Veronica Pivetti in un’intervista al settimanale Chi. Attrice di numerose fiction e anche conduttrice di Amore Criminale, una carriera costellata di successi professionali e di momenti difficili sul ...

Sanremo - Claudio Baglioni accusato da Dago : 'Perché non può fare Sanremo' : Roberto D'Agostino , nella trasmissione di Piero Chiambretti , attacca Claudio Baglioni. 'Sono contrario alla sua direzione artistica di Sanremo'. E spiega perché. 'Nel 2011 doveva fare il direttore ...

Sanremo - Claudio Baglioni accusato da Dago : "Perché non può fare Sanremo" : Roberto D'Agostino, nella trasmissione di Piero Chiambretti, attacca Claudio Baglioni. "Sono contrario alla sua direzione artistica di Sanremo". E spiega perché. "Nel 2011 doveva fare il direttore artistico Gianni Morandi ma c'era una clausola che lo impediva: un cantante non poteva fare il direttor

Omicidio Meredith KerCher - la Corte di Strasburgo condanna lItalia : 'Violati i diritti di Amanda Knox' : L'Italia ha violato il diritto alla difesa di Amanda Knox durante l'interrogatorio del 6 novembre 2007: a stabilirlo è la Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo , che ha deliberato sul ...