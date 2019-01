Casting per il film ' Voglia di ricominciare' e per un video aziendale a Roma

Rocco Schiavone 3 - i Casting sono aperti in Valle d’Aosta : La terza stagione di Rocco Schiavone si farà, e i casting sono aperti: come si legge sul sito aostasera.it, “Cercasi attori per la terza stagione della serie tv di Rai 2 di Rocco Schiavone, che verrà girata prossimamente in Val d’Aosta”. I desiderata sono i seguenti: attori e attrici, dai 18 ai 75 anni, che non abbiano già partecipato alle precedenti stagioni. L’invito è rivolto ad attori professionisti ma anche non ...

Casting per 'I Ragazzi dello zecchino' - per RAI Fiction e per il film 'L'ultima sigaretta' : Sono aperti i Casting per prendere parte a un film per la TV dal titolo I Ragazzi dello zecchino, per RAI Fiction, le cui riprese verranno effettuate a Bologna. Sono inoltre aperte le selezioni per il film L'ultima sigaretta, diretto da Alessandro Stevanon e sostenuto dalla film Commission Vallée d'Aoste. I Ragazzi dello zecchino Selezioni in corso per il film per la televisione dal titolo I Ragazzi dello zecchino, per RAI Fiction. Per la ...

Casting per comparse per la seconda stagione de L’Amica Geniale a Napoli - come candidarsi per Storia del Nuovo Cognome : Al via i Casting per comparse per la seconda stagione de L'Amica Geniale a Napoli: la serie diretta da Saverio Costanzo, coproduzione internazionale di Rai Fiction con HBO e Timvision, prosegue con l'adattamento del secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, che sta per entrare in produzione. Si intitolerà Storia del Nuovo Cognome, come il romanzo omonimo, la seconda stagione della saga di Lila e Lenù, le due protagoniste che ...

Casting per un nuovo film da girarsi in Sardegna e per il programma 'Amika Talent Show' : In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. Ci sono in particolare dei Casting aperti per la ricerca di vari ruoli e figure per un nuovo film da girarsi in Sardegna, con selezioni a cura di Sardegna Casting, e per la ricerca di concorrenti per il programma televisivo dal titolo Amika Talent Show. Un nuovo film Per la realizzazione di un nuovo film da girarsi a Cagliari e dintorni a partire dalla prossima ...

Casting per una serie televisiva prodotta da Wildside e alcuni spettacoli per ragazzi : Sono attualmente in corso le selezioni di giovani attori e attrici finalizzate alla realizzazione di una nuova quanto importante serie televisiva prodotta dalla celebre casa di produzione Wildside e tratta dai romanzi di successo scritti da Niccolò Ammaniti. Inoltre proseguono i cast per realizzare alcuni interessanti spettacoli teatrali destinati al mondo dei ragazzi ed a cura della ben nota Compagnia delle Spille che verranno poi messi in ...

Casting per la serie tv Rocco Schiavone 3 - anche per attori esordienti : quando - dove e come partecipare : Mentre debutta in Germania con polemiche al seguito, partono ad Aosta i Casting per la serie tv Rocco Schiavone 3, che andrà in onda su Rai2 nel 2020. Il poliziesco con protagonista Marco Giallini, rinnovato da Rai2 dopo gli ottimi ascolti della prima e della seconda stagione che ora debuttano anche sulla tv tedesca, tornerà in onda con nuovi episodi girati come sempre in Valle d'Aosta. E proprio lì si cercano attori e attrici, anche ...

Casting per uno spettacolo teatrale a Roma con Maurizio Mattioli e uno a Milano : Sono in corso le selezioni di Colangelo Management per la ricerca di un'attrice per uno spettacolo teatrale con il noto attore Maurizio Mattioli, spettacolo che andrà poi in scena a Roma. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di attori, attrici, danzatori danzatrici, figure varie per uno spettacolo, diretto da Maurizio Colombi, che verrà messo in scena a Milano. Uno spettacolo con Maurizio Mattioli Per uno spettacolo teatrale con il noto ...

Ciao Darwin 2019 - chi sarà la nuova Madre Natura?/ Casting aperti : Paolo Bonolis cerca i nuovi protagonisti : Ciao Darwin 2019, chi sarà la nuova Madre Natura? Casting aperti per la nuova edizione: ecco le date, le città e come partecipare ai provini

Casting per il film 'Divina' e per il video di un artista che parteciperà a Sanremo : In questo periodo non mancano le occasioni lavorative nel mondo dello spettacolo. Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di alcune attrici di età adulta per la realizzazione di un interessante film, dal titolo Divina, diretto dal regista Alberto Castiglione e co-finanziato dalla Sicilia film Commission. I Casting verranno poi effettuati prossimamente a Palermo. Sono inoltre aperte le selezioni di ragazzi, di bella presenza e altre ...

L'Amica Geniale : al via i Casting comparse per la seconda stagione : Visto il grande successo della prima serie de “L’amica Geniale“ tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, è stata confermata la messa in onda della seconda serie che avrà come titolo “Storia del nuovo cognome”. Il titolo è stato tratto dal secondo dei quattro romanzi di Elena Ferrante dal quale verrà tratta anche l'ispirazione per la stesura degli episodi della seconda serie. La prima serie, raccontata nel dettaglio grazie alla ...

Casting per Ciao Darwin a Palermo e Catania : Casting per trasmissione televisiva Ciao Darwin, condotta da Paolo Bonolis. Si cercano concorrenti. Il 30 a Palermo e il 31 gennaio a Catania

Casting per il film 'Tu scendi dalle stelle' e per uno spot TV da girarsi a Rimini : In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare ci sono dei Casting aperti per la ricerca di attori e attrici per il film Tu scendi dalle stelle, diretto da Leonardo Ferrari Carissimi, ma anche per la realizzazione di uno spot televisivo per una nota marca di liquori da girarsi a Rimini. Tu scendi dalle stelle Casting aperti per la ricerca di attori e attrici per il nuovo film diretto dal ...

Casting per 'L'amica geniale' - in onda sui canali RAI - e per una web serie : Casting già partiti per la ricerca di numerose comparse per la realizzazione della nuova edizione della serie televisiva, in onda sulle reti RAI e tratta dai romanzi di grande successo scritti da Elena Ferrante, dal titolo L'amica geniale. Sono, inoltre, attualmente aperte le selezioni di attori e attrici per una interessante web serie, da girarsi a Torino e a Cuneo, diretta da Ruggieri Cilli e di genere horror. L'amica geniale Dopo l'enorme ...