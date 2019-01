Castelnuovo di Porto | nessuna lista di partenza L' Italia solidale si mobilita

Castelnuovo di Porto - l’Anac sul Cara nel 2016 : “Anomalie nella gestione dei servizi di Auxilium e inadempienze contrattuali” : Un contratto da 1 milione e 20mila euro mai formalizzato fra il Ministero dell’Interno e l’Inail per l’utilizzo dell’edificio che dal 2008 ha ospitato il centro d’accoglienza. In più, diverse inadempienze nella gestione da parte della Cooperativa Auxilium – la coop cattolica che dal 2015 gestisce la struttura – i cui vertici negli anni sono stati associati ad alcune inchieste giudiziarie, in primis Mondo di Mezzo a Roma e P4 a Napoli. ...

Castelnuovo di Porto - la protesta davanti al Mise per la chiusura del Cara : 'Attraverso l'accoglienza noi abbiamo servito lo Stato, quindi chiedo allo Stato di darci una soluzione occupazionale'. Sono le parole di una delle lavoratrici del Cara di Castelnuovo di Porto, vicino ...

Cara di Castelnuovo di Porto - protesta davanti al Mise : 'Perdiamo 107 posti di lavoro' : protesta di una delegazione dei lavoratori del Cara di Castelnuovo di Porto, dove ieri notte sono iniziati i trasferimenti dei migranti presenti. Il sindaco Riccardo Travaglini ha chiesto un incontro ...

Chiusura Cara di Castelnuovo Di Porto - sit-in di protesta : Vicino Roma, prosegue il trasferimento dei migranti ospiti del centro che sarà smantellato come prevede il decreto sicurezza. A rischio il futuro delle persone impiegate all'interno della struttura ...

La crisi del sistema di accoglienza vista dal Cara di Castelnuovo di Porto : La chiusura improvvisa del centro lascia per strada e nell’incertezza famiglie di migranti e di lavoratori, vittime di tratta, bambini. Leggi

Castelnuovo di Porto - dalla fuga di Kantè a Blessing che teme di dover tornare a prostituirsi : le storie di chi lascia il Cara : Le lacrime di Ansur Cissè, l’attaccante della Castelnuovese costretto a lasciare la squadra, mentre si chiede “se mai potrò continuare a giocare a calcio”. L’emozione del sindaco Riccardo Travaglini alla vista delle decine di email arrivate alla casella del Comune di Castelnuovo di Porto. La determinazione di Padre José Manuel Torres, il parroco della cittadina, che s’inventa 10 posti letto nella canonica della chiesa Santa Lucia in favore ...

Castelnuovo di Porto - che ne sarà di me? : Le modalità con le quali è stato attuato il trasferimento coatto dei cittadini stranieri che alloggiano presso il centro di accoglienza di Castelnuovo di Porto ci interrogano profondamente. Donne, uomini e minori sono stati sradicati dal contesto nel quale erano insediati per essere spostati verso località molto spesso distanti.L'immediata conseguenza dei trasferimenti è l'interruzione di processi positivi di ...

Cara Castelnuovo di Porto svuotato entro sabato/ Caos migranti - i lavoratori : 'Noi ora per la strada' : Cara Castelnuovo di Porto svuotato entro sabato. Caos migranti, opposizione contro dl Salvini. I lavoratori del centro: 'Noi ora per la strada'.

Migranti - dal Cara di Castelnuovo di Porto - arrivano nel teramano 30 migranti : Teramo - I primi 30 dei 503 migranti sono partiti ieri alle ore 12, a bordo di uno dei tre pullman, dalla struttura del Cara di Castelnuovo di Porto e sono arrivati nella provincia di Teramo verso le 15. Teramo e Campobasso le prime destinazioni. Nella provincia di Teramo è arrivato il pullman che ha lasciato, per il momento, in alcune destinazioni temporanee i trenta richiedenti asilo. Anche se in mattinata, assicura la Prefettura, avranno ...

Castelnuovo di porto - le lacrime del calciatore trasferito dal Cara. La squadra : “Perdiamo un compagno senza motivo” : “È venuto a fare un’amichevole qui da noi e visto che aveva i capelli neri con il ciuffo biondo lo abbiamo subito chiamato Bogda, come il giocatore, e da allora gli è rimasto questo soprannome”. Mario Monteleone, direttore sportivo della Castelnuovese, la squadra locale di Castelnuovo di porto, racconta così il suo primo incontro con Ansue Sise, giovane richiedente asilo proveniente dal Senegal ospite da due anni e mezzo del Cara di ...

Dove andranno i migranti sgomberati dal Cara di Castelnuovo di Porto : Un centinaio di migranti richiedenti asilo è stato trasferito dal Cara di Castelnuovo di Porto. I primi 30 erano partiti il 22 gennaio, mentre il giorno dopo tre pullman ne hanno portati 75 rifugiati (maschi singoli e donne singole) in destinazione Molise, Marche e Abruzzo. La partenza è avvenuta in un clima di forte tensione. Rossella Muroni, deputata di Leu, ha bloccato l'uscita di un pullman con i migranti ...

Castelnuovo di Porto : UNICEF consegna lettere per bambini e ragazzi del CARA al Presidente Mattarella - 23/01/2019 - : Restiamo uniti come una grande catena formata da tutti i bambini di ogni parte del mondo dalla Cina, dall'Africa, dall'Asia ed altri paesi. Non siete soli, ci sono gli amici e la famiglia. Vi saluto ...

Castelnuovo di porto - un migrante trasferito : “Avevo trovato un lavoro - ora perderò tutto. Cosa devo fare?” : Ja Ja Bari è un richiedente asilo del Guinea. Domani dovrà salire su un autobus e non sa ancora dove andrà. Arrivato in Italia due anni fa, è uno degli ospiti del cara Castelnuovo di porto dove è tutt’ora in corso lo sgombero e il trasferimento degli ospiti.”Io perdo tutto – dice – a luglio avevo trovato un lavoro e il mio capo mi ha detto che mi avrebbe fatto un contratto una volta rinnovato il permesso di soggiorno. Mi ...

Castelnuovo di Porto - quel Cara andava chiuso. Ma quella di Salvini è deportazione : Il dolore arriva leggendo tra le righe dei quotidiani, Fatto Quotidiano compreso, che oggi hanno raccontato la vicenda del Cara di Castelnuovo, comune vicino Roma, sgomberato con furia da Matteo Salvini tanto da lasciare nello sgomento oltre 500 persone, ignare del loro destino. Tra di loro, e appunto fa male leggerlo, tanti minori – tra cui una giovane promessa del calcio – che dovranno lasciare la scuola. E poi individui fragili: ...