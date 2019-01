Caso Diciotti | il tribunale dei Ministri di chiede di procedere contro Salvini Lui

LA SCHEDA - Caso Diciotti - il film dei dieci giorni in mare : Dal soccorso al largo di Lampedusa, il 16 agosto scorso, all'autorizzazione allo sbarco a Catania concessa solo il 25, dopo che la Chiesa aveva dato la sua disponibilità all'accoglienza

Caso Diciotti - per il tribunale dei ministri di Catania Salvini va processato : (foto: Vincenzo Livieri/LaPresse) Lo scorso agosto, il ministro dell’Interno Matteo Salvini si è reso protagonista di un lungo braccio di ferro con la nave Diciotti, un pattugliatore d’altura in forza alla Guardia Costiera che, dopo aver soccorso 177 migranti (come impongono le leggi internazionali, oltre che il buonsenso) è stato tenuto fermo per giorni nel porto di Catania: era uno degli atti più discussi della politica dei porti ...

Caso Diciotti - ecco l’atto d’accusa del tribunale : “Il ministro Salvini ha agito fuori dalla legge” : Per i giudici sono state violate norme internazionali e nazionali. "Le scelte politiche non possono ridurre gli obblighi degli Stati di garantire il soccorso e gli sbarchi dei migranti"

