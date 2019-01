Carlos Ghosn si è dimesso dalla presidenza di Renault

Renault - Carlos Ghosn si è dimesso : Carlos Ghosn si e' dimesso dai suoi incarichi nella casa automobilistica francese Renault. Lo rivela, secondo Reuters, il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire intervistato da Bloomberg Television a Davos. "Carlos Ghosn si e' appena dimesso ieri sera", ha detto Le Maire. Il consiglio della Renault si riunira' oggi per sostituire Ghosn, una mossa che potrebbe alleviare le tensioni con il partner nipponico Nissan, dopo l'arresto di Ghosn ...

Renault - si è dimesso Carlos Ghosn - Sky TG24 - : La notizia arriva dai media francesi ed è confermata da un'intervista del ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire. L'ex numero uno della casa automobilistica è in stato di fermo a Tokyo per le ...

Renault - Carlos Ghosn si è dimesso. Oggi le nomine dei successori : Carlos Ghosn non è più sul ponte di comando di Renault. Dopo Nissan, dunque, il manager 65enne, in carcere a Tokyo dallo scorso 19 novembre con l’accusa di false dichiarazioni sui suoi compensi e utilizzo di fondi dell’azienda a scopi personali, dice addio anche alla casa della Losanga. Dopo alcune anticipazioni dei media francesi, le sue dimissioni sono state confermate dal ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, al World ...

Carlos Ghosn si è dimesso da amministratore delegato della casa automobilistica Renault : Il manager francese Carlos Ghosn si è dimesso da amministratore delegato della casa automobilistica Renault: da due mesi Ghosn è in prigione in Giappone con l’accusa di avere trattenuto per sé alcuni fondi aziendali quando era a capo dell’azienda automobilistica

Renault - Carlos Ghosn si è dimesso : Roma, 24 gen., askanews, - L'amministratore delegato della casa automobilistica francese Renault, Carlos Ghosn, detenuto in Giappone da oltre due mesi, ha rassegnato le dimissioni. Lo ha annunciato il ...

Nissan - negata a Carlos Ghosn la libertà su cauzione : L'ex presidente della Nissan Carlos Ghosn , arrestato oltre due mesi fa in Giappone , continua a proclamare la sua innocenza contro le accuse di illeciti finanziari mosse a suo carico. Il numero uno ...

Un tribunale di Tokyo ha respinto una nuova richiesta di Carlos Ghosn per essere liberato su cauzione : Un tribunale di Tokyo ha respinto una nuova richiesta di rilascio su cauzione da parte di Carlos Ghosn, l’ex capo dell’azienda automobilistica Nissan e CEO di Renault accusato di avere trattenuto per sé alcuni fondi aziendali. Ghosn è in carcere

Renault - La Francia vuole sostituire Carlos Ghosn : La Francia cambia il suo atteggiamento nella gestione della vicenda dell'arresto di Carlos Ghosn e dopo la prudenza dei mesi scorsi chiede la sostituzione del presidente e amministratore delegato della Renault. stato Bruno Le Maire, ministro dell'Economia e delle Finanze e diretto responsabile delle partecipazioni statali francesi, a rivelare una precisa richiesta rivolta al consiglio di amministrazione de La Régie: "Ora dobbiamo ...

Renault - La Francia vuole sostituire Carlos Ghosn : La Francia cambia il suo atteggiamento nella gestione della vicenda dell'arresto di Carlos Ghosn e dopo la prudenza dei mesi scorsi chiede la sostituzione del presidente e amministratore delegato della Renault. stato Bruno Le Maire, ministro dell'Economia e delle Finanze e diretto responsabile delle partecipazioni statali francesi, a rivelare una precisa richiesta rivolta al consiglio di amministrazione de La Regie: "Ora dobbiamo ...

Giappone - due nuove incriminazioni per Carlos Ghosn ex Ceo Nissan. I legali del manager presentano richiesta di libertà su cauzione : L'articolo Giappone, due nuove incriminazioni per Carlos Ghosn ex Ceo Nissan. I legali del manager presentano richiesta di libertà su cauzione proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Nissan - Carlos Ghosn resta in carcere - nuovi capi d'imputazione : nuovi sviluppi nella vicenda dell'arresto di Carlos Ghosn. Quando ormai mancavano poche ore al termine ultimo per la proroga del provvedimento cautelare, la procura di Tokyo ha depositato nuovi capi di imputazione prolungando così l'arresto dell'ormai ex presidente della Nissan.I nuovi capi di imputazione. Il 21 dicembre scorso i procuratori avevano emesso un ulteriore mandato d'arresto dopo il primo del 19 novembre con l'accusa di ...

L’ex capo di Nissan Carlos Ghosn è stato incriminato anche per due nuove accuse : Un tribunale di Tokyo ha formalizzato due nuove incriminazioni nei confronti di Carlos Ghosn, ex presidente e amministratore delegato dell’azienda automobilistica giapponese Nissan Motor. L’ex manager, arrestato lo scorso 19 novembre e tuttora in carcere, era già stato formalmente accusato

Nissan - la prima uscita di Carlos Ghosn dopo l’arresto : “Accusato ingiustamente” : “Sono stato accusato indebitamente e e detenuto ingiustamente”. Dimagrito di 20 chili, ammanettato ma non rassegnato. Casomai chiuso in un completo nero senza cravatta, ma con un tono deciso di chi non ha ragione di ammettere responsabilità. Questa la prima uscita pubblica di Carlos Ghosn dopo l’arresto il 9 novembre, protagonista dell’udienza preliminare svoltasi questa mattina alla Corte distrettuale di Tokyo. Il giudice doveva ...

Nissan - Carlos Ghosn grida la sua innocenza : «Detenzione ingiustificata» : «Sono innocente. Le accuse contro di me non hanno alcun fondamento. La mia detenzione è ingiustificata». Carlo Ghosn, visibilmente dimagrito e in manette, è apparso davanti al tribunale Distrettuale ...