Calciomercato Juventus | Benatia verso l’addio Quattro nomi per sostituirlo

Calciomercato Juventus : Juan Mata a costo zero per giugno è più di un'idea (RUMORS) : Dopo i rumors che vogliono Alaba molto vicino alla squadra torinese per giugno, la Juventus sembrerebbe essere molto interessata a Juan Mata, centrocampista spagnolo in forza al Manchester United. Paratici, infatti, starebbe sondando il terreno per un acquisto a costo zero, andando ad offrire alla mezzala iberica un contratto per le prossime stagioni. La concorrenza delle big europee è molto alta, ma la Vecchia Signora ci ha abituato a grandi ...

Calciomercato Juventus - Khedira valuta la MLS : Calciomercato Juventus– Khedira via in estate? – I recenti infortuni lo hanno tenuto sempre di più lontano dall’undici titolare di Massimiliano Allegri. Sami Khedira sta conoscendo una stagione, l’ennesima, travagliata dai molti infortuni e problemi fisici. Quest’anno in particolare ha saltato molte partite per diversi guai e, notizia di ieri sera, non prenderà parte alla […] L'articolo Calciomercato Juventus, Khedira valuta la MLS ...

Calciomercato Juventus - Benatia ha chiesto la cessione : bianconeri pronti ad accettare l’offerta dell’Al Duhail : Il difensore marocchino ha deciso di accettare l’offerta dell’Al Duhail, a nulla è servita l’opera di convincimento della Juventus La Juventus si prepara a salutare Medhi Benatia, il difensore marocchino ha deciso di trasferirsi in Qatar accettando l’offerta dell’Al Duhail. Marco Alpozzi/LaPresse Il poco minutaggio concessogli da Allegri ha spinto l’ex Roma ad optare per questa decisione, non prendendo ...

Calciomercato Juventus - Ramsey a gennaio : ribaltone Benatia : Calciomercato Juventus- Continua a tener banco il mercato in casa bianconera. Poche operazioni, ma ben dettagliate e mirate. La sensazione è che Paratici voglia tener vivo il possibile arrivo di Aaron Ramsey in bianconero già dall’imminente sessione di mercato invernale. Il centrocampista dell’Arsenal resta un obiettivo primario e concreto, specie dopo il nuovo ko di […] L'articolo Calciomercato Juventus, Ramsey a gennaio: ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Marcelo-Alex Sandro (RUMOURS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Marcelo, fortissimo terzino di proprietà del Real Madrid. La Juventus lo segue da tempo e potrebbe essere lui il prossimo colpo da novanta di Fabio Paratici e Andrea Agnelli. Il brasiliano, inoltre, è da tempo un grande amico di Cristiano Ronaldo, con il quale ha vinto tutto al Real Madrid. Stando a quanto riportano i media ...

Calciomercato - l’Arsenal chiama la Juventus e “dimezza” il prezzo per avere Ramsey subito : Calciomercato, Arsenal pronto a privarsi sin da subito del centrocampista gallese Ramsey, promesso sposo della Juventus Calciomercato che entra nella sua ultima settimana di contrattazioni per quanto concerne la sessione invernale. La Juventus ha già acquistato Aaron Ramsey a parametro zero per la prossima stagione, ma potrebbe anticipare l’arrivo del gallese al mese di gennaio senza attendere la scadenza nel mese di giugno. Dopo ...

Calciomercato Juventus - offerta importante dal Qatar per Benatia : la situazione : Il club bianconero ha ricevuto una proposta dall’Al Duhail per il difensore marocchino, tentato da questa nuova opportunità Mehdi Benatia si allontana sempre più dalla Juventus, sul difensore marocchino infatti è piombato l’Al Duhail. Il club del Qatar ha presentato un’offerta di dieci milioni di euro più bonus alla Juventus, che il giocatore ha deciso di prendere in considerazione, visto l’alto ingaggio messo sul ...

Calciomercato Juventus : Marcelo - Pogba e Isco non sono solo sogni per l'estate (RUMORS) : Tre nomi da sogno per il Calciomercato della Juventus. La prossima estate i bianconeri proveranno a rendere la rosa di Allegri ancora più forte con tre campioni. Dalla Spagna spingono Marcelo verso Torino, il Manchester United prova a proteggere Paul Pogba ma la porta per Paratici non è per niente chiusa e poi c’è Isco in rottura con il Real Madrid. Portarli tutti a Torino non sarà facile ma la dirigenza bianconera vuole provaci e alcuni segnali ...

Calciomercato Juventus – Mehdi Benatia può partire già a gennaio : ecco le possibili destinazioni : La Juventus sempre attiva nel Calciomercato invernale, soprattutto in quello in uscita: dopo un vertice fra agenti del giocatore e dirigenza, Mehdi Benatia può partire La Juventus ha spesso giocato un ruolo da protagonista nel Calciomercato invernale. Ma la sessione di gennaio per i bianconeri non ha quasi mai fatto rima con ‘riparazione’, piuttosto meglio dire ‘programmazione’. Tanti i colpi a zero in vista ...

Calciomercato Juventus - super offerta del Real Madrid per Dybala : Calciomercato Juventus – Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo assalto del Real Madrid per l’attaccante Paulo Dybala. La bomba viene lanciata direttamente dal Sun, i Blancos sarebbero infatti pronti ad offrire alla Juve 105 milioni per il fantasista argentino, nel dettaglio la Joya rappresenta la prima scelta del Real Madrid per il reparto offensivo. Florentino Perez dovrà superare la ...

Calciomercato : Piatek al Milan - Higuain verso il Chelsea. Marcelo vuole la Juventus : Inizia oggi la nuova avventura di Piatek al Milan: quasi 40 milioni di euro la cifra dell'operazione, senza alcuna contropartita tecnica. Stamattina visite mediche a Milanello e poi la firma. Il Genoa ...

Calciomercato Juventus : idea Sancho - ma il Dortmund non vuole privarsene (RUMORS) : La Juventus continua ad essere molto attenta sul mercato in questo periodo. L'obiettivo della dirigenza bianconera è quello di ringiovanire la rosa attraverso gli acquisti di alcuni dei migliori giovani europei. In particolare, negli ultimi giorni sarebbe finito nel mirino della Juventus Jadon Sancho, talentuoso calciatore del Borussia Dortmund. Il giocatore inglese ha disputato una prima parte di stagione davvero ad altissimo livello ed è ...

Calciomercato Juventus - Romero arriverà al termine della stagione : Calciomercato Juventus – La Juve non ha intenzione di fermarsi e continua a cercare talenti sul mercato. L’ultimo sondaggio, che si sta trasformando in trasferimento, viene dal Genoa. Romero entra nel piano nel quale sono compresi Todibo e Trincao, gli altri due ragazzi in carriera che la Signora ha puntato. Romero è un difensore di vent’anni con una […] L'articolo Calciomercato Juventus, Romero arriverà al termine della ...

Calciomercato Juventus - Isco : speranze e ostacoli come il City per il sogno bianconero : Il Calciomercato della Juventus è già in movimento per la prossima sessione. In estate i bianconeri proveranno a regalarsi un sogno che risponde al nome di Isco. I primi contatti tra le parti sono partiti e sembrano aver dato esito positivo ma tutto è ancora da costruire. Gli ostacoli infatti non mancano tra una concorrenza folta e agguerrita in arrivo soprattutto dall'Inghilterra e il futuro del Real Madrid in bilico, il rapporto tra Solari e ...