Calciomercato Inter - è fatta per Cedric Soares : formula e cifre dell’affare : Calciomercato Inter – Luciano Spalletti stasera ha un motivo per sorridere. Beppe Marotta sarebbe infatti prossimo a regalargli un primo e forse unico rinforzo per l’attuale sessione di mercato. Infatti, diversamente da quanto si è sostenuto nel corso di queste settimane, l’amministratore delegato dell’area sport nerazzurra sembra essere prossimo ad acquistare un giocatore immediatamente utilizzabile […] L'articolo ...

Calciomercato Inter - l'agente di Candreva : 'Poco spazio - valutiamo le opportunità' : Nella scorsa sessione di mercato era stato vicino al Monaco, ma Antonio Candreva alla fine è rimasto all'Inter per provare a giocarsi un posto nella squadra di Luciano Spalletti nonostante le tante ...

Calciomercato Inter : Caccia a Barella - piace Tonali. Pronto l’assalto al croato del Real : Calciomercato Inter, la mission di Steven Zhang è alla luce del sole: puntare al meglio per la prossima stagione, senza badare a spese.LUKA FRONTMANLuka Modric è il frontman delle strategie nerazzurre. Anticipata la concorrenza per l’uruguaiano Godin, Marotta ed Ausilio stanno curando la pratica del croato con grande diplomazia.L’intenzione è di lasciare a Florentino Perez l’iniziativa, ben sapendo che il Pallone d’Oro ha ancora tanta voglia ...

Calciomercato Inter - spunta il nome di De Paul - i dettagli : Il triangolo Inter-­Darmian­-Vrsaljko coinvolge tre club che hanno anche altri Interessi in comune: Atletico Madrid e Manchester United sono infatti i club partiti in pressing per Ivan Perisic.Il croato ha estimatori all’Old Trafford e al Wanda Metropolitano: se l’Interesse si tramuterà in un’offerta, anche per una partenza immediata, l’Inter la ascolterà.L’esterno sinistro, che non ha mai nascosto ambizioni «di Premier», potrebbe diventare ...

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' - Vampeta all'Inter - 2000 - : Già nel 2000, però, la Gazzetta dello Sport è profetica nell'accostarlo alla foto di Vampeta e all'aggettivo "pauroso" "Lippi mi conosce" Baffetto alla Clark Gable, pettinatura che ci riporta al ...

Calciomercato - le ultime trattative : sondaggio Inter per Soares - innesto in difesa per l’Udinese : Sono ore caldissime per il Calciomercato in Serie A, in particolar modo ultimi giorni per le squadre del massimo campionato con l’obiettivo di rinforzarsi. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ Sebastien De Maio è davvero a un passo dall’Udinese: prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze, visite mediche previste già per la giornata di venerdì. Il Parma ha sbloccato la trattativa ...

Calciomercato Inter - colpo De Paul! Arriva a luglio : accordo con l’Udinese : Calciomercato Inter – Beppe Marotta scatenato sul Calciomercato. L’amministratore delegato dell’area sport nerazzurra infatti, pur restando praticamente fermo per quanto riguarda l’attuale sessione di mercato, sembra essere particolarmente attivo in vista di quella estiva. Incassato l’acquisto del giovane e talentuoso portiere del Cruzeiro, Gabriel Brazao, e soprattutto a un passo dall’ingaggio di Diego Godin, ...