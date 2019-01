Calcio | Coppa d’Asia 2019 | la Cina di Marcello Lippi battuta dall’Iran per 3-0 nei quarti

Tabellone Coppa Italia Calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...

Calcio estero; Definiti i quarti di finale in Coppa d’Asia : Conclusi, con le due partite di ieri, anche gli ottavi di finale in Coppa d’Asia. Arabia Saudita a parte, che era comunque impegnata in uno scontro molto complicato con il Giappone, non vi sono state molte sorprese. Tra le squadre qualificate per i quarti di finale, forse solo il Vietnam era difficilmente pronosticabile, visto che ha chiuso il suo girone da terzo e ha dovuto superare la Giordania negli ottavi, squadra che aveva impressionato nel ...

Calcio estero; Coppa d’Asia : avanti Giappone - Australia ed Emirati : Anche la seconda giornata di ottavi di finale va in archivio: tutte partite tirate con risultati sempre in bilico. Solo uno dei tre incontri di ieri si è concluso nei novanta minuti regolamentari, mentre uno è finito ai supplementari e uno addirittura ai rigori.Nel big match di questi ottavi di finale il Giappone ha avuto la meglio sulla Arabia Saudita. I nipponici si sono imposti per una rete a zero, decisivo il goal di Tomiyasu dopo venti ...

Calcio : la Juventus festeggerà la Supercoppa prima della partita contro il Chievo : Sarà la partita contro il Chievo l’occasione ideale che la Juventus avrà per celebrare la Supercoppa Italiana vinta pochi giorni fa in Arabia Saudita contro il Milan. Lunedì sera, infatti, ci sarà una festa che servirà ad allietare l’attesa dei presenti all’Allianz Stadium: prima di tutti i rituali precedenti la partita verrà mostrata, e sollevata al cielo davanti al pubblico bianconero, il trofeo da poco messo in bacheca dalla ...

La Supercoppa in Arabia : la triste fiera del Calcio italiano : La fiera del calcio italiano Ora sedetevi e prima di leggere immaginatevi ad una fiera, con tante bancarelle, qualche strillone, due-tre saltimbanchi e quattro carrettini di cibarie. “Stasera si esibisce il calcio, accorrete gente, mille euro a chi guarda la partita e accetta senza polemiche il verdetto. Correte, affrettatevi”. La fiera è in Arabia Saudita. Tutto pronto. Le squadre sono negli spogliatoi, qualcuno è dovuto rientrare perché aveva ...

Albo d’oro Supercoppa Italiana Calcio : tutti i vincitori. Chi andrà in testa tra Juventus e Milan? : A Jeddah (Arabia Saudita) si è disputata la Supercoppa Italiana 2018 di calcio, Juventus e Milan si sono fronteggiate a viso aperto per la conquista del primo trofeo stagionale. Questa competizione, fondata nel 1988, era stata vinta per sette volta sia dai bianconeri che dai rossoneri che dunque oggi si sono fronteggiate per balzare in solitaria al comando dell’Albo d’oro. Di seguito l’Albo d’oro della Supercoppa Italiana ...

Supercoppa d'oro - un affare per tutti : è la partita più cara di sempre nel Calcio italiano : ... a Shanghai su un campo di patate il punto più basso nel 2015, e ha dato voce ai cambiamenti iniziati da poco tra Riad e Gedda, nell'ambito del programma governativo Vision 2030, in cui lo sport ha ...