Cagliari ' 70 | tutti per Riva | Rieccoti | Rombo di tuono

Cagliari-Birsa - il trequartista obiettivo concreto : tutti i dettagli : CAGLIARI BIRSA- Il Cagliari sarebbe pronto a sferrare un attacco deciso su Walter Birsa, centrocampista attualmente in forza al Chievo, vero e proprio pupillo di Rolando Maran. L’ex Milan sarebbe stato individuato come sostituto ideale di Castro, fuori fino al termine della stagione per la lesione al legamento crociato. Birsa arricchirebbe il Cagliari di grande […] L'articolo Cagliari-Birsa, il trequartista obiettivo concreto: tutti ...

Cagliari - Daspo di 5 anni ad un tifoso : tutti i dettagli : Nelle ultime ore è stato emesso dalla questura di Cagliari il Daspo per cinque anni nei confronti di un 39enne Cagliaritano, pluripregiudicato. In occasione dell’incontro Cagliari-Genoa del 26 dicembre è stato rinvenuto un petardo nascosto nella tasca dei pantaloni del 39enne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per la sua appartenenza al gruppo della tifoseria ultras Sconvolts in passato aveva ricevuto un Daspo di un ...

Calciomercato Udinese - tutti i nomi in entrata : trattativa con il Cagliari : Calciomercato Udinese – Stagione fino al momento altalenante in casa Udinese, il club bianconero è però in grande ripresa dopo l’arrivo in panchina di Davide Nicola e punta ad allontanarsi dalla zona retrocessione. La pausa del campionato serve per ricaricare le batterie in casa bianconera con l’obiettivo di farsi trovare pronti alla ripresa. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, è fatta per l’arrivo in ...

Il Cagliari pareggia con la Roma - Panatta contro Marco Sau : “La palla è passata in mezzo a tutti ed è arrivato ‘sto sorcio” : Un gol di Marco Sau al 95° minuto ha permesso al Cagliari di pareggiare contro la Roma, una rimonta sorprendente considerando che i sardi erano rimasti in nove dopo una doppia espulsione e che la squadra di Di Francesco era in vantaggio per due reti a zero fino all’84° minuto. Una vera e propria beffa che ha creato molta agitazione intorno alla squadra della Capitale, con i tifosi furiosi per la crisi giallorossa. Argomento che finisce al ...

Furia Cagliari : 'Panatta ha insultato Sau e tutti i sardi' : TORINO - A un giorno di distanza Cagliari-Roma continua a far discutere. Il giorno dopo la partita rocambolescamente pareggiata nel finale dai sardi - che erano sotto di due gol e in nove uomini - ...

Roma - la furia di Pallotta dopo la rimonta di Cagliari : ora sono tutti a rischio : Duro, molto duro James Pallotta dopo la clamorosa rimonta subita dalla Roma a Cagliari. Il presidente giallorosso, a caldo, non ha potuto nascondere la propria delusione per un gruppo senza carattere ...