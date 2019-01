Brexit | Barnier | ' se da UK proposte non positive | sarà no-deal Brexit Nessuna scadenza

Brexit - Barnier : se Londra cambia 'linee rosse' risposta positiva : ... bocciato ieri dalla Camera dei Comuni, lascia ora allo stesso governo britannico la responsabilità di trovare una soluzione all'impasse politica, individuando una soluzione che sia chiaramente ...

Mercati incerti dopo il voto sulla Brexit - Barnier : forte il rischio di un 'no deal' : Roma - Mercati incerti in Europa dopo il voto sulla Brexit al Parlamento britannico . Londra ripiega leggermente dopo un avvio positivo, mentre restano intorno alla parità Parigi e Francoforte, più ...

Brexit - il capo negoziatore Ue Barnier : mai stato così forte il rischio di «no deal» : BRUXELLES - Forse neanche i più pessimisti si aspettavano un risultato così negativo per la premier Theresa May. Ieri sera a Westminster l'accordo di divorzio negoziato per due anni...

Brexit - May verso il voto di sfiducia. Il negoziatore Ue - Barnier 'Forte il rischio di un no deal' : A dieci settimane dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea - la data è fissata per il 29 marzo - la politica britannica è nel caos e la premier Theresa May si prepara ad affrontare un difficile voto di sfiducia, dopo che ieri il Parlamento di Westminster ha bocciato senza appello l'accordo che aveva ...

Brexit - Barnier : forte risxchio "No Deal" : 9.30 "A dieci settimane" dal 29 marzo, "non è mai stato così elevato il rischio del "No Deal". Così il capo negoziatore Ue Barnier nel dibattito in aula a Strasburgo dopo il voto di ieri alla Camera dei Comuni. "Adesso nessuno scenario può essere escluso, in particolare quello che abbiamo sempre voluto evitare: l'uscita del Regno Unito senza accordo" ha precisato.

Brexit : Barnier - è l'accordo migliore : ANSA, - BRUXELLES, 6 DIC - I negoziati sulla Brexit sono stati condotti "senza spirito di rivincita o aggressività". Lo ha affermato il capo negoziatore Ue sulla Brexit Michel Barnier al Comitato Ue ...

Brexit : Barnier - unico accordo possibile : ANSA, - BRUXELLES, 29 NOV - "L'attuale accordo Brexit sul tavolo è l'unico accordo possibile". Lo ha ribadito il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier alla miniplenaria del Parlamento ...

Brexit - Barnier : “Per 700mila italiani in UK diritti fino al 2020. Conte? Ha voluto fortemente protezioni geografiche” : “La Brexit non ha valore aggiunto. E’ un negoziato loose-loose, in cui perdono tutti. E io personalmente sono molto triste per questa decisione del Regno Unito, ma la rispettiamo perché è una decisione democratica. E adesso bisogna attuarla”. Così Michel Barnier, il capo negoziatore europeo sulla Brexit, esordisce nel suo intervento alle Commissioni di Affari esteri e Politiche dell’Unione Europea di Camera e Senato. Si tratta della prima ...

Brexit - Conte incontra Barnier : proseguire con approccio unitario : ... per discutere degli sviluppi del processo di uscita del Regno Unito dall'Ue dopo l'intesa del Consiglio europeo del 25 novembre scorso sull'Accordo di recesso e sulla Dichiarazione politica sul &...

Brexit - domani vertice a Palazzo Chigi Conte vede il negoziatore Ue - Michel Barnier : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani, mercoledì 28 novembre, alle 10.45, incontrerà a Palazzo Chigi il Capo negoziatore della Commissione Europea per la Brexit Michel Barnier.

Brexit - Barnier : "Momento responsabilità" : 12.25 "E' giunto il momento che ognuno si assuma le sue responsabilità", in quanto "questo accordo" di divorzio "è il passo necessario per costruire la fiducia tra Ue e Gran Bretagna per costruire i prossimi passi". Così il capo negoziatore Ue Michel Barnier al vertice straordinario sulla Brexit. "Resteremo partner, alleati e amici" con Londra, ha concluso, ricordando di aver "sempre negoziato con e non contro la Gran Bretagna". Barnier ha ...