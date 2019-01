Bimbo nel pozzo | terminati i lavori nel tunnel | soccorritori pronti per raggiungere Julen

Bimbo caduto nel pozzo : iniziata la fase finale del recupero - è questione di poche ore : Proseguono le operazioni per il recupero del piccolo Julen, il Bimbo di 2 anni caduto in un pozzo il 13 gennaio vicino Malaga: i soccorritori – riporta El Pais – sono riusciti a completare il tunnel parallelo a quello in cui si ritiene si trovi il piccolo da ormai 10 giorni. Ora è questione di poche ore: si sta scavando a mano un breve tunnel di collegamento con il cunicolo, e poi si potrà procedere con il recupero del bambino. Nei ...

Julen - completato il nuovo tunnel : ora è questione di ore per recuperare il Bimbo nel pozzo : I soccorritori impegnati nel recupero del piccolo Julen, il bimbo di due anni intrappolato in un pozzo nei dintorni di Malaga in Spagna, dopo diverse difficoltà hanno completato il tunnel parallelo a quello in cui si ritiene si trovi il piccolo. A questo punto dovrebbe essere questione di poche ore per procedere al recupero del bambino.Continua a leggere

Spagna. Bimbo nel pozzo - vicino recupero : 05.15 La squadra dei soccorritori impegnata nel recupero del piccolo Julen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo nei dintorni di Malaga, è riuscita a completare il tunnel parallelo a quello in cui si ritiene si trovi il piccolo da ormai 10 giorni. Lo riporta l'edizione online del quotidiano spagnolo El Pais. A questo punto -si legge- è questione di poche ore: tempo di scavare a mano un breve tunnel di collegamento con il cunicolo, poi si ...

Malaga - Bimbo caduto nel pozzo : tunnel terminato - minatori pronti a scendere : Sono ormai trascorsi 10 giorni da quando il piccolo Julen Rosello, 2 anni e mezzo, è caduto in un pozzo profondo più di 100 metri a Totalán, nei pressi di Malaga. Oggi, finalmente, dopo una serie difficoltà ed errori tecnici, si è completato il tunnel verticale. A questo punto, finalmente, dovrebbe prendere il via la fase finale (che durerà circa 24 ore). Non ci sono certezze che il bimbo sia vivo, ma la Spagna non smette di credere al ...

Julen Rossello : Bimbo caduto nel pozzo in Spagna - il salvataggio – LIVE : Julen Rossello: bimbo caduto nel pozzo in Spagna, il salvataggio – LIVE Sono ancora in corso le operazioni di salvataggio di Julen Rossello, il bambino di soli 2 anni caduto in un pozzo il 13 gennaio scorso nelle campagne di Totalán, nella zona di Malaga. La parola d’ordine è ancora una: speranza. Anche se ridotta al lumicino, dovremo essere vicini alla fase conclusiva delle operazioni, sfortunatamente ostacolate da intoppi di varia natura. ...

Spagna - gli ultimi aggiornamenti sul Bimbo caduto nel pozzo : riprese le operazioni di recupero - grande attesa per la fase finale di salvataggio : Risolto questa mattina il problema tecnico che ieri ha ritardato le operazioni di recupero del piccolo Julen, intrappolato dal 13 gennaio scorso in un pozzo di prospezione non lontano da Malaga, in Spagna. Sono in corso i lavori di rinforzo del tunnel verticale – parallelo al pozzo – con tubi di acciaio, per scongiurare il rischio frane e agevolare le operazioni di recupero. A causa di una differenza di diametro del tunnel dovuta ...

Bimbo nel pozzo - la dinamica di una tragedia annunciata : come è caduto il piccolo Julen : Da dieci giorni il Bimbo è intrappolato a 71 metri di profondità. Il papà: "Voglio credere che sia ancora vivo". Nessuno...

Bimbo nel POZZO - LA SPAGNA PREGA PER JULEN/ Ultime notizie - meteo e blocco granito complicano gli scavi : SPAGNA, JULEN nel POZZO da 9 giorni: poche speranze per BIMBO, ma l'intera SPAGNA PREGA per lui. Ultime notizie, conclusi scavi tunnel "Speriamo sia vivo". Un blocco di granito nel mezzo del tunnel, le condizioni meteo e soprattutto i 9 giorni consecutivi intrappolato nel POZZO non danno purtroppo grandi speranze per trovare vivo il piccolo JULEN: ma la SPAGNA e in particolare la famiglia del BIMBO caduto nel POZZO non si arrendono e ...

Spagna - gli ultimi aggiornamenti sul Bimbo caduto nel pozzo : nuovo contrattempo per Julen - il tunnel verticale è stretto : Ennesimo contrattempo nella corsa contro il tempo per salvare Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo in Andalusia, lo scorso 13 gennaio: i soccorritori hanno deciso che si deve allargare il tunnel verticale scavato a fianco del pozzo. Il problema sono i tubi che devono rafforzare e rivestire le pareti del tunnel scavato per fare passare i minatori per arrivare all’angusto pozzo dove si trova il bambino: le misure sono sbagliate e i ...