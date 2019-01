I Bastille tornano in concerto a Milano : ecco i prezzi dei Biglietti : Appuntamento a luglio The post I Bastille tornano in concerto a Milano: ecco i prezzi dei biglietti appeared first on News Mtv Italia.

Bastille a Milano nel 2019 - un unico concerto in Italia : Biglietti in prevendita : I Bastille a Milano nel 2019 terranno l'unico concerto al momento in programma in Italia per quest'anno. La data è quella del prossimo 3 luglio, la location quella del Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano). Le informazioni sulla prevendita dei biglietti sono già note: l'avvio è atteso per venerdì 25 gennaio alle ore 12.00 in tutti i punti vendita fisici dei circuiti TicketOne e TicketMaster e online sui rispettivi siti web. Ci sarà però ...

Biglietti Milan-Napoli - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il match di San Siro : Sabato 26 gennaio, ore 20.30: questo è l’appuntamento da fissare sul calendario e, per dirla alla Rino Tommasi, da “circoletto rosso”. Allo stadio San Siro di Milano andrà in scena Milan-Napoli, una grande classica del calcio italiano che in anni passati è valsa anche lo Scudetto. Basti pensare ai tempi nei quali da una parte c’erano Diego Armando Maradona e Careca e dall’altra Marco Van Basten e Ruud Gullit. In ...

Annunciata una nuova data di Giorgia a Milano per il tour di Pop Heart : Biglietti in prevendita : La nuova data di Giorgia a Milano va ad arricchire il lungo calendario del tour che l'artista romana ha concepito per il supporto al disco di cover che ha rilasciato nel mese di novembre e dal quale ha già estratto Le tasche piene di sassi e Una storia importante. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita dalle 11 del 17 gennaio. La consegna è garantita tramite corriere espresso o con ritiro sul ...

Biglietti Genoa-Milan - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per la sfida del Marassi : Riparte la Serie A Tim 2018-2019 dopo la sosta invernale con la ventesima giornata del Campionato, la prima del girone di ritorno e dell’anno solare 2019. Uno dei due posticipi del 20° turno vedrà la sfida tra Genoa e Milan, che si sfideranno allo stadio “Marassi” lunedì 21 gennaio con calcio d’inizio alle ore 15.00. L’incontro originariamente era stato programmato per le ore 21.00, ma recentemente è stato ...

Biglietti Supercoppa italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Volley – Coppa Italia maschile : in vendita da oggi i Biglietti per la partita di quarti di finale tra Modena e Milano : Coppa Italia di pallavolo maschile: in vendita da oggi i biglietti per il match del 24 gennaio Da questa mattina è possibile acquistare il biglietto per il match del 24 gennaio alle 20,30 che vedrà di fronte Modena e Milano, quarti di finale di Coppa Italia e partita valida per l’accesso alla Final Four del torneo, che avrà luogo il 9 e il 10 febbraio all’Unipol Arena di Bologna. Di seguito le modalità di acquisto dei ...

Prezzi dei Biglietti per Ermal Meta al Forum di Assago (Milano) il 20 aprile 2019 - prevendita al via : Parte oggi la prevendita dei biglietti per Ermal Meta al Forum di Assago (Milano) il prossimo 20 aprile. Dalle ore 9.00 di mercoledì 9 gennaio, i biglietti per l'evento sono disponibili in anteprima esclusiva per gli utenti di Radio 105, dopo aver scaricato dal sito il codice utile per l'acquisto su TicketOne.it. La prevendita anticipata sarà disponibile fino alle ore 23.59 di sabato 12 gennaio. Domenica 13 gennaio alle ore 9.00 verrà invece ...