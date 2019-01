Biathlon | Coppa del Mondo Anterselva 2019 | domani la sprint maschile Tutti i big nel

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer resta prima; Lisa Vittozzi - seconda - è sempre più vicina : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019. Dorothea Wierer : “Maglia gialla - motivazione e peso”. Lisa Vittozzi : “Punto sulla sprint” : Cresce l’attesa per il lungo weekend di Anterselva, la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon sbarca in Italia e gli azzurri vogliono essere assoluti protagonisti di fronte al proprio pubblico. Dorothea Wierer si presenta con il pettorale giallo di leader della classifica generale, Lisa Vittozzi è reduce dalla doppietta di Oberhof e dal secondo posto nella sprint di Ruhpolding: le nostre due portacolori occupano i primi due posti della ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi puntano al bersaglio grosso : Definirla un’altra Classica Monumento del Biathlon non è certo fare uno sgarbo a Ruhpolding (Germania). Anterselva è meritevole di questo titolo e dopo l’appuntamento sulle nevi tedesche è il momento di quelle italiane. Nel territorio dove gare ed atleti di alto livello si sono spesso esibiti, domani si comincia e sarà la sprint femminile a dare il via alle danze. Ci si ripresenta con una situazione di classifica da “Italia vs ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 - Anterselva. L’Italia abbraccia le azzurre in lotta per la Coppa. Boe : solito show? : Anterselva è pronta per la prova tecnica di Mondiale. A un anno dalla kermesse iridata in programma nel 2020, la località altoatesina è pronta ad ospitare la tappa di Coppa del Mondo per il 36mo anno consecutivo e la novità è che quest’anno si arriva sulle nevi italiane con due atlete del Bel Paese ai primi due posti di Coppa del Mondo. L’interesse è altissimo, l’attesa quasi febbrile ad Anterselva: se è vero che fino a qualche anno fa i tifosi ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 - Anterselva. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi senza paura verso la neve di casa : Il teatro del Biathlon, lo spettacolo di Anterselva, riapre, come ormai di consueto nell’ultimo week end di gennaio e stavolta le due prime donne, il soprano e il contralto, sono entrambe di casa e rispondono al nome di Dorothea Wierer, leader di Coppa dopo le prime cinque tappe e Lisa Vittozzi, seconda nella classifica generale. Mai nella storia c’è stata così tanta Italia e tale qualità al femminile al via della tappa italiana di Coppa del ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 Ruhpolding. Lisa Vittozzi salva il week end azzurro e ora tutti ad Anterselva : Ci avevano abituato bene gli azzurri del Biathlon, a tal punto da far storcere il naso al termine di un week end in cui sono arrivati “solo” un secondo posto e un paio di piazzamenti da top ten. Doveva accadere, prima o poi, che i moschettieri azzurri facessero cilecca tutti assieme dopo aver strabiliato tutti assieme più di una volta. E’ successo nella domenica di Ruhpolding, dedicata alle mass start, il format che gli ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : programma - orari e tv. Calendario e date della settimana : Neanche il tempo di respirare che è subito il momento di munirsi degli sci stretti e del fucile. La sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 fa rotta verso l’Italia e per la precisione ad Anterselva, per una quattro giorni di gare appassionante. Le attenzioni saranno tutte, o quasi, per le gare al femminile dove le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si stanno giocando la possibilità di vincere la classifica generale. ...

