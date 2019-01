Bce | Draghi | rinnovo titoli Qe implica 15 mld di acquisti al mese

Bce - Draghi : “Economia più debole delle attese. Trattative su Brexit rischiose per la crescita” : «L’andamento dell’economia ha continuato ad essere più debole del previsto» dice il presidente della Bce, Mario Draghi in conferenza stampa, annunciando che nella prima riunione del 2019 il Consiglio direttivo di Francoforte ha deciso di lasciare i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziament...

Bce - Draghi : "L'economia più debole. Pesa il protezionismo" : La Bce ha le idee chiare sull'andamento dell'economia in Europa. Il presidente della Bce ha puntato il dito contro il protezionismo: "La persistenza di incertezze, in particolare quelle collegate ai fattori geopolitici e alla minaccia di protezionismo, sta Pesando sulla fiducia economica". Poi ha però allontanato (per il momento) l'incubo di uan recessione dietro l'angolo: "C"è stata unanimità nel consiglio dei dei governatori sul fatto che la ...

