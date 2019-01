Bce conferma i tassi Parola ora a Draghi

Bce conferma tassi a zero almeno fino a estate e rinnovo bond Qe : Roma, 24 gen., askanews, - La Banca centrale europea ha conferma to tutti i livelli di riferimento dei tassi di interesse dell'area euro e anche l'orientamento a non aumentarli ' almeno fino all' estate ...

Bce conferma tassi a zero almeno fino a estate e rinnovo bond Qe : La Bce ha confermato che continuerà a reinvestire, integralmente, gli oltre 2100 miliardi di euro di titoli di Stato in scadenza del Quantitative easing, "per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà a alzare i tassi di interesse" e "in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli". La Banca centrale europea, inoltre, ha confermato tutti i livelli di riferimento dei tassi di ...