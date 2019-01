Basket | Serie A1 femminile 2019 | la Dike Napoli rinuncia alla stagione Il campionato

Mercato Serie A Basket – L’Olimpia Milano pronta al colpo dall’NBA : in arrivo James Nunnally : Dopo essere stato tagliato dagli Houston Rockets, James Nunnally sarebbe finito nel mirino delL’Olimpia Milano, pronta a riportare l’ex Fenerbahce in Italia Singolare la storia di James Nunnally che è passato, nel giro di qualche ora, dal sognare la finale di Conference al fianco di James Harden, alla possibilità di giocare in… Serie A. L’ala piccola è stata tagliata dagli Houston Rockets nelle ultime ore, per fare posto a Kenneth Faried. ...

Club Basket Frascati (serie B/f) - Lascala : «Un piazzamento migliore può fare la differenza» : Roma – E’ stata un’annata complicata quella della serie B femminile del Club Basket Frascati. Infortuni e assenze per motivi personali o lavorativi hanno condizionato il rendimento del gruppo allenato da Marco Frisciotti che ora è vicino alla fase “decisiva” della stagione. «Mancano tre partite alla fine della stagione regolare e due le giocheremo in maniera ravvicinata tra domani e sabato rispettivamente contro Viterbo e ad Aprilia – dice ...

Basket - 16ª Giornata Serie A – I provvedimenti disciplinari per le gare del 19-20 gennaio 2019 : I provvedimenti disciplinari della 16ª Giornata della Serie A di Basket: quante ammende per i team del massimo campionato italiano Emesso il comunicato sulle sanzioni riguardandi le gare del 19-20 gennaio 2019 valevoli per la 16ª Giornata della Serie A. Ecco le ammende inflitte ai club del massimo campionato italiano: HAPPYCASA BRINDISI. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri. VANOLI CREMONA. ...

Basket - i migliori italiani della 16a giornata di Serie A. Riccardo Moraschini trascinatore di Brindisi - ottimi anche Flaccadori e il duo Abass-Sacchetti : La Serie A si risveglia con parecchi risultati ottenuti contro il pronostico originale. Oltre alle gerarchie sovvertite (Brindisi contro Milano, Cantù contro Avellino), c’è da registrare anche un grande apporto dei giocatori italiani in molte delle partite giocate ieri. La copertina spetta, senza possibilità di dubbio, a Riccardo Moraschini. Il ventottenne di Cento si fa un tardivo, ma grandissimo, regalo di compleanno sfoderando la sua ...

Basket - 16^ giornata Serie A 2019 : Brescia vince il derby con Varese - Trento espugna Cremona : Si è completata la sedicesima giornata della Serie A di Basket con le ultime due sfide che hanno visto le vittorie della Germani Basket Brescia e della Dolomiti Energia Trentino. Brescia ha superato nel derby lombardo per 78-73 la Openjobmetis Varese, mentre Trento ha espugnato il campo della Vanoli Cremona con il punteggio di 89-84. Un successo importante per Brescia, che rilancia le sue speranze playoff con una bella vittoria casalinga contro ...

Basket Serie A2 - la Virtus Roma è capolista a Ovest : decisiva la vittoria su Bergamo : Roma - Il Girone Ovest della Serie A2 di Basket ha un nuovo padrone: è la Virtus Roma . decisiva la vittoria all'overtime su Bergamo . Rieti vince e accorcia sulla seconda in classifica, in zona ...

Serie A Basket - sedicesima giornata : tutti i risultati e la classifica aggiornata : L’Olimpia Milano esce sconfitta dal match con Brindisi, Venezia ne approfitta e accorcia il gap: ecco tutti i risultati della sedicesima giornata La sedicesima giornata del campionato di Serie A di Basket regala sorprese, una su tutte la seconda sconfitta dell’Olimpia Milano. La formazione lombarda cede 101-92 a Brindisi, che ottiene così il secondo successo consecutivo. Del ko dei meneghini ne approfitta Venezia che, battendo ...

Serie A Basket - che sorpresa a Cremona : Trento espugna il PalaRadi con il punteggio di 84-89 : La formazione ospite ribalta il pronostico e conquista una splendida vittoria, che le permette di interrompere una striscia di due sconfitte consecutive Si chiude con una sorpresa la sedicesima giornata del campionato di Serie A di Basket, Trento infatti esce con una vittoria dal PalaRadi di Cremona, interrompendo una striscia di due sconfitte consecutive. I padroni di casa partono però bene, chiudendo in vantaggio il primo parziale. Gli ...

Diretta Brescia Varese/ Risultato finale 78-73 - info streaming : fine gara! - Basket Serie A1 - : Diretta Brescia Varese streaming video e tv: orario e Risultato live del derby lombardo di basket per la 16giornata di Serie A , domenica 20 gennaio, .

Basket Serie A - i risultati della 16giornata : Milano e Avellino ko - ne approfitta Venezia : Comincia il girone di ritorno e la notizia è che per la seconda volta in stagione cade la capolista: Milano perde a Brindisi 100-92 ma meglio sarebbe dire che Brindisi batte l'Olimpia segnando per la ...

Serie A Basket - 16ª Giornata – Vittorie per Pesaro e Brescia : la Virtus Bologna batte Trieste : Nel pomeriggio della 16ª Giornata della Serie A di Basket Pesaro vince a Pistoia, Bologna batte Trieste e Brescia supera Varese Dopo la vittoria di Sassari nel lunch match, il successo di Venezia sul campo di Torino e il clamoroso ko dell’Olimpia Milano a Brindisi, il pomeriggio della 16ª Giornata di Serie A prosegue con altre tre interessanti sfide. Nella prima Pesaro batte 77-81 Pistoia, sempre più fanalino di coda del campionato. Gli ...

Basket femminile - 14a giornata Serie A1 2019 : Schio cade a Ragusa - Venezia supera Torino e allunga in testa : Nella quattordicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile il risultato più sorprendente è la sconfitta di Schio a Ragusa. Venezia invece supera Torino e allunga in testa, mentre nella lotta per il quarto posto procedono appaiate Napoli e Broni, vincitrici rispettivamente contro Battipaglia e Lucca. Vigarano regola Sesto San Giovanni e sale all’ottavo posto, mentre in coda preziosissima vittoria di Empoli contro San ...

Basket - 16^ giornata Serie A 2019 : super Moraschini e Brindisi batte Milano. Venezia inguaia ulteriormente Torino : La Happy Casa Brindisi compie l’impresa nella sedicesima giornata della Serie A di Basket. I pugliesi infliggono la seconda sconfitta in campionato all’Olimpia Milano, superandola per 101-92 al termine di una partita che ha visto sempre Brindisi al comando, fin dal primo quarto che è stato chiuso avanti di dieci punti dalla formazione di coach Vitucci. super prestazione di Adrian Banks e di Riccardo Moraschini, con entrambi che ...