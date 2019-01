Basket | Eurolega 2019 | l’Olimpia Milano affonda lo Zalgiris e resta in corsa! James e

Basket femminile - 10a giornata Eurolega 2019 : Schio cade in casa contro Villeneuve e saluta le ultime speranze di qualificazione : Non riesce l’impresa a Schio. La formazione veneta aveva bisogno del terzo successo consecutivo nella decima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket femminile per continuare ad inseguire la qualificazione. Le ragazze di Pierre Vincent sono state invece sconfitte in casa dalla compagine francese del ESBVA-LM di Villeneuve d’Ascq con il punteggio di 75-81. Il risultato complica in maniera significativa anche il cammino per un ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : vincere per continuare a sperare : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, match valevole per la ventesima giornata di Eurolega. Un match importantissimo per l’Armani Exchange, reduce da tre sconfitte consecutive e che deve assolutamente tornare alla vittoria per continuare a sperare nella qualificazione ai playoff. La squadra di Pianigiani è attualmente al nono posto ad una sola vittoria di distanza da Vitoria e Bayern Monaco, ma ...

Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas oggi (24 gennaio) - Eurolega Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Nuovo appuntamento europeo per Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani torna in campo questa sera ospitando in casa i lituani dello Zalgiris Kaunas nella ventesima giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di basket. L’Olimpia ha raccolto tre sconfitte consecutive nelle ultime due settimane ed è scivolata fuori dalla zona playoff. Con undici partite da giocare tutto è ancora possibile, ma Mike James e compagni ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano riceve lo Zalgiris Kaunas per ripartire in Europa. Trent’anni fa la sfida era Dino Meneghin-Arvydas Sabonis : L’Eurolega è ormai giunta ai due terzi del proprio cammino di regular season nella stagione 2018-2019, e si fa sempre più serrata la lotta per arraffare gli ultimi posti per i quarti di finale. Al Mediolanum Forum di Assago, l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha la necessità di riprendere la marcia contro un’altra formazione nelle sue stesse condizioni (8 vittorie e 11 sconfitte): lo Zalgiris Kaunas. La formazione lituana, ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas. Programma - orario e tv : Giunta al ventesimo turno dell’Eurolega 2018-2019, l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano deve fare i conti con una classifica che, ad oggi, la vede fuori dalle prime otto, quelle autorizzate a giocare i quarti di finale. Gli uomini di Simone Pianigiani dovranno tentare di iniziare a porre rimedio al problema fin da giovedì, quando al Mediolanum Forum di Assago arriverà lo Zalgiris Kaunas. La formazione allenata da una leggenda del ...

Basket - Eurolega 2019 - Simone Pianigiani : “Dobbiamo cercare di vincerne due o tre di fila per tornare davvero in corsa per i playoff” : Dopo la sconfitta della sua Olimpia Milano a Vitoria, Simone Pianigiani non nasconde tutta l’amarezza per un momento complesso della sua formazione, che sta uscendo dal tour de force iniziato poco prima di metà dicembre con parecchi affari da risistemare in chiave playoff. In particolare, il tecnico ex Siena e Nazionale dichiara: “Abbiamo giocato un buon primo tempo, poi con tre o quattro errori il vantaggio è diventato inferiore a ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde 80-75 con il Baskonia : Baskonia-Olimpia Milano, la cronaca Le due squadre cominciano al rallentatore, con Milano che non segna praticamente mai , 4 punti in 5', e sembra in totale affanno. James però la prende per mano e ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano sconfitta in volata a Vitoria - Huertas e Poirier trascinano il Baskonia e inguaiano l’Olimpia : Arriva un’altra sconfitta per l’Olimpia Milano in Eurolega. Nel 19° turno della massima competizione europea per club la formazione di Simone Pianigiani cade in trasferta per mano del Baskonia Vitoria col punteggio di 80-75: questo risultato finale, inoltre, consente agli uomini di Vladimir Perasovic di ribaltare la differenza canestro, dal momento che al Mediolanum Forum di Assago aveva perso per 93-90, e questo potrebbe contare in ...

Basket - Eurolega 2019 : trasferta di fuoco per l’Olimpia in Spagna. Baskonia-Milano è uno scontro diretto da playoff : Milano non può più sbagliare. La formazione di Simone Pianigiani è attesa domani ad una sfida decisiva per il proprio cammino nell’Eurolega 2018-2019 di Basket. L’Olimpia scenderà in campo nella caldissima Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz contro gli spagnoli del Baskonia, nella diciannovesima giornata della regular season della massima competizione europea. Se è vero da un lato che la stagione è ancora lunga e che con dodici ...

Basket femminile - 9a giornata Eurolega 2019 : Schio sbanca Praga e trova la seconda vittoria consecutiva : Schio è finalmente guarita. Nella nona giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket femminile la formazione veneta ha superato in trasferta le ceche del USK Praga con il punteggio di 77-80 al termine di un incontro equilibrato, ma condotto con personalità dalle ragazze di Pierre Vincent. Dopo un inizio da incubo con sette sconfitte nelle prime sette partite, Francesca Dotto e compagne hanno raccolto la seconda vittoria consecutiva nella ...

Come funziona l’Eurolega di Basket (la prossima Champions) : Undici club fissi, cinque per titolo sportivo Undici club sono fissi mentre cinque vi accedono annualmente al raggiungimento di determinati obiettivi. È questa la sintesi dell’Eurolega di basket citata dall’intervista del sottosegretario Giorgetti alla Gazzetta dello Sport: Mi piacerebbe discutere di tante questioni di cui si parla pochissimo, Come le organizzazioni private che mettono da parte il risultato sportivo, modello Eurolega ...