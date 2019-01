Bari Al via il 14 giugno dal San Nicola il Tour di Ligabue

Mercato NBA – Kanter via dai Knicks? Zero minuti in campo e contatti con i Bulls : JaBari Parker nella trade : Enes Kanter è sempre più lontano dai New York Knicks: 0 minuti giocati contro i Rockets e possibile trade con i Chicago Bulls “Io voglio giocare a pallacanestro. Quindi semplicemente se avete intenzione di farmi giocare qui, fatemi giocare. Se invece non volete, allora portatemi via da qui”, l’ultimatum di Kanter, riportato da The Athletic, è chiaro e tondo. O gioco o vado via. Dopo aver guardato l’intera partita fra Knicks e Rockets dalla ...

Per Matera 2019 dall'aeroporto di Bari via al servizio di collegamento con bus : Per fronteggiare i numerosi arrivi per Matera Capitale europea della cultura 2019, Aeroporti di Puglia , Adp, assicura un supporto tecnico agli Enti locali per l'aumento delle corse bus tra l'...

Banca Popolare Bari : al via il piano De Bustis : ...Popolare di Bari si potrà cosi aprire una nuova fase in grado di attrezzare la Banca a reggere le sfide imposte dalla Vigilanza della Bce e della Banca d'Italia e soprattutto a sostenere l'economia ...

Bari - FOCUS PUGLIA al teatro KISMET al via la rassegna dedicata ai talenti pugliesi : BIGLIETTO - unico 8 euro ABBONAMENTO - 4 spettacoli 20 euro biglietti e abbonamento acquistabili su www.vivaticket.it

Bari - rapina a portavalori con ruspe : mezzi in fiamme sulla carreggiata e traffico deviato : La rapina mercoledì mattina alle 7.30. Un commando armato ha bloccato un furgone portavalori sulla statale 96, nel Barese, e per chiudere la strada ritardando l'arrivo delle forze dell'ordine ha dato fuoco a due mezzi pesanti messi lungo la carreggiata. Per aprire il portavalori, i banditi hanno utilizzato delle ruspe.Continua a leggere

Bari - assalto con le ruspe a un portavalori sulla statale 96 : tir in fiamme e traffico deviato : Una rapina è stata compiuta verso le 7.30 ad un furgone portavalori dell'Ivri che stava percorrendo la statale 96, nei pressi di Mellitto nel Barese. Un commando armato ha bloccato il mezzo e per ...

Bari - assalto con le ruspe a un portavalori sulla statale 96 : tir in fiamme e traffico deviato : Commando armato in azione alle 7,30 all'altezza di Mellitto: bloccata la statale per Altamura. A fuoco a due mezzi pesanti messi lungo la carreggiata per rallentare l'arrivo dei carabinieri

Bari - con il suv finisce sulla pista ciclabile : incidente in viale della Repubblica : Ancora un incidente sulle strade di Bari. Ieri sera suv scuro che percorreva viale della Repubblica verso largo 2 giugno è finito sulla pista ciclabile, poco dopo l'incrocio con via Pasquale Fiore, in ...

Bari - cassonetti davanti al cancello in via Salvemini : 'Ingabbiati durante il mercato. Amiu non risponde' : Arriva il mercato e i cassonetti vengono spostati sul marciapiede, davanti al portone d'ingresso di un condominio. Succede in via Salvemini, precisamente al civico 8/C dove da anni residenti e ...

Terrorismo - “somalo fermato a Bari parlò di viaggio a Roma e bombe nelle chiese. Affiliato Isis - esultava per Strasburgo” : Colpire i luoghi frequentati dai cristiani, come le chiese, nel periodo del Natale. Di fatto non ha negato neanche dopo l’arresto, dicendo agli inquirenti: “Se Dio vuole, bisogna ammazzare”. Questa l’idea di Omar Mohsin Ibrahim, il trentenne somalo arrestato dagli investigatori della Digos di Bari. Ne parlava con un interlocutore in una delle tante conversazioni registrate dagli agenti. Stando agli elementi emersi ...

Bari - palazzi 'bombardati' al San Paolo. Arca rassicura : 'Nel 2019 ristrutturiamo via Agrigento 1 e 3' : Tanto abbiamo fatto che alla fine siamo riusciti a strappare una promessa all'Arca, l'Agenzia regionale per la casa e l'abitare. 'Il 2019 sarà l'anno della radicale ristrutturazione degli immobili ai ...

Baricco a Bergamo : il mondo in cui viviamo è un grande gioco digitale : Da una parte abbiamo digitalizzato il mondo , punto di svolta il 2002, anno in cui la maggior parte del mondo è stato tradotto digitalmente, , dall'altra ci rifugiamo nel naturale, nel biologico e ...

Bari - scontro auto-bici in via Giulio Petroni : ferito il ciclista : Una bici e un'auto si sono scontrate in via Petroni, all'angolo con via Alfaraniti. Sul posto questa mattina è intervenuta la Polizia Locale, che sta cercando di capire chi non abbia dato la ...

Bari - scontro auto-bici a due passi dal Policlinico : ciclista ferito in via Campione : Una bici e un'auto si sono scontrate a due passi dal Policlinico, in via Campione. Sul posto questa mattina è intervenuta la Polizia Locale, che sta cercando di capire chi non abbia dato la precedenza.