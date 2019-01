Auto | ecco Rapide E la prima elettrica di Aston Martin VIDEO

Ecco un’anteprima del sistema HMI di Google in arrivo sull’Auto elettrica Polestar 2 : Polestar ha twittato interessanti anticipazioni sul nuovo sistema HMI di Google, il cui esordio dovrebbe avvenire nel corso del 2018 con Polestar 2 L'articolo Ecco un’anteprima del sistema HMI di Google in arrivo sull’auto elettrica Polestar 2 proviene da TuttoAndroid.

Bollo Auto 2019 : abolizione superbollo per tutti - ecco il dl in pdf gratis : Bollo auto 2019: abolizione superBollo per tutti, ecco il dl in pdf gratis Sul finire dello scorso anno si è parlato ampiamente di una riforma del Bollo auto, che alla fine non c’è stata. Si è parlato poi dell’abolizione del superBollo, una novità che in molti, soprattutto i proprietari delle supercar, attendono da tempo. Nel 2011 fu introdotta dal governo Berlusconi, nel 2012 il governo Monti inasprì duramente l’imposta contribuendo a ...

Autostrade costretta a pagare sfollati di Genova. Ecco i primi 115 milioni di euro : Crollo Morandi, Autostrade paga le case degli sfollati A conferma che decine di famiglie aspettavano è arrivata: Autostrade per l’Italia ha dato il via libera al versamento delle somme da corrispondere agli sfollati per l’acquisto delle loro case in zona rossa, circa 115 milioni di euro degli oltre 400 che la struttura commissariale del sindaco Marco Bucci ha indicato nel “conto” presentato a fine anno alla società. «Su richiesta del ...

Insetti da mangiare - ecco come ottenere l'Autorizzazione - : Da un anno è cambiata la procedura per commercializzare gli Insetti per il consumo umano. Ma nessuna azienda italiana l'ha completata e la confusione è molta

Eco-bonus - ecco le Auto che godono dello 'sconto' : c'è la Tesla - mancano le italiane : ROMA - Forti benefici, persino per l'esclusiva Tesla, ma nessuno per vetture 'italiane' - cioè del gruppo FCA - dall'Eco-bonus previsto dalla legge di bilancio 2019, di cui oggi sono state diffuse ...

Ecco le Auto con diritto di eco bonus : Forti benefici, persino per l'esclusiva Tesla, ma nessuno per vetture 'italiane' - cioè del gruppo FCA - dall' eco-bonus previsto dalla legge di bilancio 2019 , di cui oggi sono state diffuse schede ...

Bollo Auto : ecco chi non lo dovrà più pagare secondo la Lega : Il Bollo auto è un tributo regionale il cui versamento spetta a tutti i possessori di un’auto e deve essere pagato annualmente da chi risulti proprietario indipendentemente dal fatto che il veicolo circoli o meno. L’importo dovuto dipende dalla potenza del veicolo e dal suo impatto ambientale. Ogni regione italiana ha dei parametri di riferimento, perciò l’importo da versare può variare da una regione all’altra. Periodicamente ...

Arriva l’ecotassa : ecco tutti gli aumenti se non si ordina l’Auto entro il 1° marzo : Fino a 2.500 euro di sovraprezzo per veicoli che superano emissioni di 250 g/km di Co2. Tra i numerosi modelli colpiti anche la Renegade, la Kuga e la 500 L

Auto elettriche : Tesla - ecco la modalità sentinella [GALLERY] : 1/9 ...

Auto elettrica - Marcozzi - Motus-E - : ecco i falsi miti da sfatare : Roma, 23 gen., askanews, - 'Ci troviamo di fronte a due emergenze ambientali. La prima è l'inquinamento locale delle nostre città. Il traffico convenzionale genera particolato, ossidi di azoto e zolfo,...

Auto elettriche : ecco Nissan Leaf - la più venduta in Italia [GALLERY] : 1/55 ...

Brexit - con il no deal a rischio mercato dell’Auto e occupazione. Ecco i numeri : Oltre a quelle britanniche e alle compagnie con dislocamenti in UK, il travagliato percorso verso la Brexit sta facendo tremare l’industria europea dell’auto: più o meno tutti i costruttori, a seconda delle loro quote di esportazione in Gran Bretagna, potrebbero subire delle ingenti perdite economiche. Euler-Hermes – compagnia di assicurazione del credito del gruppo Allianz – ha stilato una classifica che tiene conto dei cali delle esportazioni ...

Auto : ecco la prima stampata in 3D e ispirata a David Bowie [GALLERY] : 1/5 ...

Google Maps : Autovelox e limiti di velocità/ L'app di navigazione si rinnova : ecco le ultime novità : Google Maps: autovelox e limiti di velocità/ L'app di navigazione si rinnova: ecco le ultime novità che per ora non arriveranno in Italia