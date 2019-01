Australian Open 2019 | Naomi Osaka in finale! Sconfitta Karolina Pliskova | ora sfida a

LIVE Nadal-Tsitsipas - Semifinale Australian Open 2019 in DIRETTA : il greco a caccia di un nuovo colpaccio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima Semifinale del tabellone maschile degli Australian Open 2019 tra lo spagnolo Rafael Nadal e il greco Stefanos Tsitsipas. Un confronto tanto atteso quello che vedremo nella Rod Laver Arena di Melbourne. Si sfidano il leone maturo e quello giovane e in palio ci sarà il posto in finale. L’iberico arriva all’appuntamento da favorito: nessun set perso e tanta convinzione nei propri ...

Musetti-Zeppieri - Semifinale Australian Open juniores 2019 : programma - orario e tv : Ci sarà sicuramente un italiano in finale agli Australian Open 2019 juniores. In Semifinale infatti si disputerà uno storico derby tricolore tra Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri. Musetti, 16 anni, è la testa di serie numero uno del tabellone e ha sconfitto nei quarti di finale lo spagnolo Nicolas Alvarez Varona per 7-6 7-5. Strepitosa e contro pronostico la vittoria di Zeppieri, 17anni, che ha superato il finlandese Otto Virtanen, testa di ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Atto conclusivo tra Naomi Osaka e Petra Kvitova : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open ...

Australian Open – Collins e Pliskova non ce la fanno : la finale femminile sarà tra Kvitova e Osaka : Niente da fare per Collins e Pliskova: Kvitova e Osaka sono le finaliste degli Australian Open 2019 Il cerchio si è finalmente ristretto, dopo quasi due settimane di sfide, gli Australian Open hanno finalmente le sue finaliste, che sabato mattina si contenderanno il titolo. Petra Kvitova è la prima finalista dello slam Australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne. La tennista ceca ha regolato in soli due match la sua avversaria, ...

Australian Open 2019/ Diretta Nadal Tsitsipas streaming video e tv - orario della partita - tennis - semifinale - : Diretta Australian Open 2019, streaming video e tv: Rafa Nadal continua la caccia al diciottesimo Slam, in semifinale se la vede con Stefanos Tsitsipas.

Australian Open Junior 2019 : Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri in semifinale : semifinale tutta azzurra agli Australian Open Junior : venerdì si sfideranno per un posto in finale Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri . A Melbourne prima di loro si erano spinti così avanti solo ...

Australian Open juniores 2019 : Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri volano in semifinale. Sarà derby azzurro per un posto nell’atto conclusivo : Una grande “Giovine Italia” a Melbourne (Australia). Nel torneo juniores degli Australian Open 2019 di tennis i nostri Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri tengono alto il vessillo italico, guadagnandosi la qualificazione alle semifinali e Sarà derby tricolore per un posto in finale. I due ragazzi, che si allenano insieme al Centro Federale di Tirrenia, stanno confermando tutto quel che di buono si è detto e si sta dicendo sul loro ...

VIDEO Kvitova-Collins Highlights Australian Open - la ceca centra la prima finale della carriera a Melbourne : Petra Kvitova si è qualificata per la prima volta in carriera in finale agli Australian Open. La tennista ceca ha sconfitto in due set (7-6 6-0) l’americana Danielle Collins in poco più di un’ora e mezza di gioco. Una semifinale nella quale c’è stata lotta solo per un set, con Kvitova che ha fatto valere la maggior forza ed esperienza rispetto all’avversaria. Per la numero 6 del mondo è la terza finale Slam della carriera ...

LIVE Australian Open 2019 - Nadal-Tsitsipas in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La prima semifinale maschile degli Australian Open 2019 vedrà affrontarsi Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo va a caccia della quinta finale della carriera a Melbourne ed ha raggiunto le semifinali senza aver perso ancora un set in tutto il torneo, mentre il greco ha già scritto la storia diventando il primo giocatore della Grecia a conquistare la semifinale in un torneo dello Slam. Una sfida bellissima ed emozionante quella tra ...

Australian Open 2019 : Petra Kvitova prima finalista - sconfitta in due set Danielle Collins : Petra Kvitova è la prima finalista degli Australian Open 2019. La ceca ha sconfitto in due set l’americana Danielle Collins con il punteggio di 7-6 6-0 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. La nativa di Bilovec raggiunge per la prima volta in carriera l’ultimo atto a Melbourne e si tratta della terza finale Slam della carriera, dopo quelle vinte a Wimbledon nel 2011 e nel 2014. Finisce, dunque, la splendida avventura ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Pouille e Djokovic in semifinale : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Osaka-Kvitova la seconda semifinale : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open ...

Nadal-Tsitsipas - Semifinale Australian Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il secondo giovedì degli Australian Open 2019 si conclude, per quel che concerne gli incontri di singolare, con la Semifinale maschile della parte bassa. Di fronte ci sono Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo viene da un cammino praticamente immacolato, in cui non ha ancora perso un set. Il greco, invece, è con ogni probabilità nel pieno della sua definitiva esplosione, dopo aver eliminato Roger Federer negli ottavi di finale e poi ...

Australian Open 2019 - semifinali Kvitova-Collins e Osaka-Pliskova : orari - programma - tv e streaming. Il palinsesto completo : Agli Australian Open 2019 è giunto il tempo delle semifinali femminili, tradizionalmente inserite nel pomeriggio di metà settimana di Melbourne. Quest’anno la sfida potrebbe chiamarsi, senza timore di smentita, Repubblica Ceca contro Resto del Mondo. Petra Kvitova e Karolina Pliskova, infatti, vanno alla caccia di un derby ad altissima quota, ma hanno ancora un ostacolo da superare. Per la due volte campionessa di Wimbledon c’è ...