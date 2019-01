Australia | muore dopo lunga malattia la madre che interruppe le cure per salvare il figlio

Blastingnews

: La prima colpa la darei volentieri alla Banca Mondiale, loro prestono denaro alle nazioni, i presidenti/governanti… - australia_f : La prima colpa la darei volentieri alla Banca Mondiale, loro prestono denaro alle nazioni, i presidenti/governanti… - djnutria57 : @DaliaDalu @lucatelese Mi citi la fonte che ha appurato le cifre dei morti? Anche fosse solo uno sarebbe grave ok?… - LelloPinto : @AnapoLuna Avrei voluto nascere in Canada o in Australia per una vita migliore. Ma ognuno sa dove nasce ma non sa dove muore. -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Un atto d’amore profondo, disperato ed altruista. È il gesto di Brianna Rawlings, una giovanena di 19 anni che ha deciso di interrompere leperla vita del bambino che portava in grembo. La ragazza non è riuscita, però, a vincere la sua battaglia contro un tumore del sangue che le ha portato brevemente via tutto ma il suo gesto d’amore risuona come un eco intenso, uno di quelli rari che proprio per questo devono essere raccontati.La sua storia Brianna Rawlings, una giovane di Colyton un sobborgo di Sidney (), è felice di poter diventare, ha solo 18 quando scopre di essere incinta. Un momento meraviglioso per la donna che, però, è interrotto rapidamente da una notizia devastante: una rara e aggressiva leucemia a cellule NK sta invadendo il suo corpo. La diagnosi costringe i dottori a dover mettere la giovanena davanti al più grande ...