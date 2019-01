Atto Unico | domenica 27 gennaio Traditori Contro il ministro dei temporali

La fine del primo e unico reAttore nucleare fabbricato in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Ponte Morandi : il contrAtto Unico e le complicazioni che restano da risolvere : Il contratto unico è stato firmato ma restano alcune questioni ancora aperte. Una riguarda la sua posizione, perché il Ponte sarà spostato più in là di venti metri. L’altra è questa: si tratta del ripristino di un Ponte o della costruzione di un Ponte nuovo? Non sono temi da poco, spiega oggi Il Secolo XIX. Le complicazioni legate allo spostamento Il Ponte sarà spostato di una ventina di metri verso sud, per evitare qualsiasi interferenza con le ...

Demolizione del Morandi : ci siamo. Oggi la firma del contrAtto unico : I lavori iniziano dal troncone ovest che verrà tagliato in enormi pezzi. Nel pomeriggio la sigla sui documenti preparati su mandato del commissario Bucci. Ma non mancano le tensioni -

Genova - Toninelli : Venerdì contrAtto Unico - entro 2019 ponte in piedi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ponte - c’è l’intesa per il contrAtto unico. Ma con responsabilità separate | : Riunione tra il sindaco-commissario e le aziende: due raggruppamenti e, in caso di ritardi, ognuno risponderà per sé |

Ponte - c’è l’intesa per il contrAtto unico : Riunione tra il sindaco-commissario e le aziende: due raggruppamenti e, in caso di ritardi, ognuno risponderà per sé

Ecco l’unico gAtto al mondo che resta piccolo per tutta la vita : Per molti anni, i gatti a zampa corta sono apparsi in vari luoghi e in momenti diversi. Nel 1944 una stirpe di questi gatti venne identificata nel Regno Unito ma scomparve durante la Seconda Guerra Mondiale. Esemplari simili sono stati visti anche in Russia e in varie zone degli Stati Uniti. Il munchkin, o gatto bassotto, non è un gatto creato attraverso chissà quali mutazioni genetiche, bensì il frutto di una mutazione spontanea. Fin dagli anni ...

Arriva il vino di Unicorno. E’ rosa - glitterato ed è “fAtto con le lacrime dell’animale mitologico” (E no - non è Lercio) : Immaginate un appuntamento romantico. La cena è finita, una breve passeggiatina per le vie buie della città e poi, sotto un porticato poco frequentato, la fatidica domanda. A: “Ti va di venire da me a bere qualcosa?”. B: “Ma no, dai, domani devo alzarmi presto, forse è meglio che…”. A: “Dai, ho dell’ottimo vino di Unicorno”. B:”Ah! Non sapevo che esistesse una località che si chiama ...

Ponte Morandi. Contro il contrAtto Unico PerGenova propone penali fino a 2 milioni al giorno : In attesa che si sciolga il nodo del contratto (unico o separato) che regolerà le attività di demolizione e ricostruzione, sul Ponte Morandi tornano a circolare macchine e uomini per l’avvio delle operazioni già definite. Le operazioni in programma Ad indicarle, in modo preciso, è Il Secolo XIX. Entro il fine settimana i tecnici delle ditte Omini e Fagioli inizieranno la rimozione dei new jersey di cemento, in modo da alleggerire la struttura. ...

Ponte Morandi : le penali altissime del contrAtto Unico di Bucci : Poche le notizie sul Morandi sui giornali di oggi. L’unico che nomina il Ponte crollato è Il Secolo XIX che torna sulla questione “contratto unico” che ormai è diventato il pallino fisso del sindaco-commissario Bucci. La strategia del sindaco La bozza di contratto unico inviata alle aziende coinvolte nella demolizione e ricostruzione del Ponte contiene capitoli ben divisi, come divise e dettagliate sono le competenze di chi deve demolire e chi ...

Giancarlo Giorgetti - il ritrAtto del leghista e quel suo unico difetto : non è un cretino : Il bocconiano di Cazzago Brabbia non è un cazzaro né un parvenu della politica come taluni colleghi di governo con i quali è costretto ad avere a che fare. Svolge svariati compiti, tutti egregiamente,...

Dieta del piAtto unico/ Cos'è e come funziona? Il regime alimentare che fa dimagrire mangiando un solo... : La Dieta del piatto unico è uno dei regimi alimentari più interessanti dell'ultimo periodo anche perché consente un dimagrimento rapido

Con 'Uno Nessuno e Centomila' Enrico Lo verso - unico Attore conquista il Pirandello : ... le centomila concezioni che gli altri hanno di lui, viene preso per pazzo dalla gente, che non vuole accettare che il mondo sia diverso da come lo immagina. Vitangelo Moscarda è il 'forestiere della ...

Il tweet sulla mafia nigeriana non è l'unico scivolone social fAtto oggi da Salvini : Nel giorno in cui il procuratore capo di Torino, Armando Spataro , e Roberto Saviano , accusano Matteo Salvini di aver danneggiato il blitz contro la mafia nigeriana parlandone su Twitter a operazione ...