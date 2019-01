Ascolti Tv 23 mercoledì gennaio 2019 | vince la nostalgia di Al Bano Sfida ad alta quota

Ascolti tv mercoledì 23 gennaio - su Canale 5 il ritorno di Albano e Romina : Ieri il ritorno in tv della coppia con lo show 55 passi nel sole Ecco gli Ascolti registrati dai programmi in onda ieri, mercoledì 23 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con Figli del destino. La docu-fiction che racconta le Leggi Razziali ad 80 anni dalla loro firma, dal punto di vista di quattro bambini […] L'articolo Ascolti tv mercoledì 23 gennaio , su Canale 5 il ritorno di Albano e Romina proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv mercoledì 23 gennaio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il docufilm Figli del destino ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La porta rossa, in replica, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 55 passi nel sole ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Una spia e mezza, in prima ...

Ascolti TV | Mercoledì 9 gennaio 2019. L’Amore - il sole e le Altre Stelle 19.7% - Lion 11.8% - Chi l’ha Visto? 10.7%. La Vita in Diretta (12.3%-13.2%) umiliata da Geo (14.7%) : Purchè Finisca Bene - Vanessa Incontrada Su Rai1 Purché Finisca Bene – L’Amore, il sole e le Altre Stelle ha conquistato 4.570.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale 5 Lion – La Strada verso casa ha raccolto davanti al video 2.465.000 spettatori pari all’ 11.8% di share. Su Rai2 Gods of Egypt ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 I Mercenari 2 ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti tv mercoledì 9 gennaio : bene il film tv con Vanessa Incontrada su Rai1 : Ancora un successo ieri per la fiction targata Rai Gli Ascolti dei programmi andati in onda in prima serata ieri, mercoledì 9 gennaio 2019. Ancora un successo per Rai1 che con la film-tv L’amore, il sole e le altre stelle ha conquistato il pubblico italiano. Il secondo capitolo della nuova stagione del ciclo Purchè finisca bene […] L'articolo Ascolti tv mercoledì 9 gennaio: bene il film tv con Vanessa Incontrada su Rai1 proviene da ...