“Artemis Fowl” | primo trailer del film Disney diretto da Branagh

(Di venerdì 25 gennaio 2019) È uscito ildelda Kennet"Artemis Fowl", ispirato allibro dell omonima serie firmata da Eoin Colfer, nelle sale italiane dal 19 settembre 2019. Discendente di una lunga stirpe di menti criminali, il geniale dodicenne Artemis Fowl è protagonista di un avventura fantastica e avvincente mentre tenta di ritrovare il padre misteriosamente scomparso. Con l'aiuto della sua fedele guardia del corpo Leale, Artemis parte per ritrovarlo e così facendo scopre l'esistenza di un antica civiltà nascosta: il mondo incredibilmente avanzato delle fate. Ipotizzando che la scomparsa di suo padre sia collegata in qualche modo a questo mondo segreto, lo scaltro Artemis escogita un piano pericoloso che lo coinvolgerà in un duello di astuzia contro le potentissime fate.Adattato per il grande schermo dal pluripremiato drammaturgo Conor McPherson, il...